  1. Home
  2. خزمەتگوزاری
  3. ئیران

13ی خەزەڵوەر و هاواری دژ بە چەوسێنەرانی جیهانیی لە ئێران

٤ تشرینی دووەم ٢٠٢٦ - ١٢:٤٣
News ID: 1886551
Source: Mehrnews
13ی خەزەڵوەر و هاواری دژ بە چەوسێنەرانی جیهانیی لە ئێران

هاوکات لەگەڵ ڕێپێوانی 13 ی خەزەڵوەر چین و توێژەکانی خەڵک بەتایبەتی تازەلاوان و گەنجان لە پاریزگا جیاجیاکانی ئێران، هاواری دژە چەوسێنەری و بەرخۆدانیان کرد.

بەشی نێودەوڵەتی: ئەمڕۆ خەڵکی ئێران بە ئامادەبوون لە ڕێگاکانی ڕێپێوانی 13ی خەزەڵوەر لە شار و گوندەکانی ئێران هاواری مەرگ بۆ ئەمریکا و مەرگ بۆ ئیسرائیل دەڵێنەوە و جارێکی دیکە نیشانی دەدەن کە یەکگرتوو و هاودڵ لە ڕێگای دژە ئیستکباری و وەستاون.

13 ی خەزەڵوەر وەبیرهێنەرەوەی سێ ڕووداوی گەورە لە مێژووی شۆڕشی ئیسلامی ئێرانە؛ دوورخستنەوەی ئایەتوڵڵا خومەینی لە ساڵی 1343، کوشتوبڕی قوتابیان لە ساڵی 1357 و داگیر کردنی هێلانەی سیخوڕی .ئەمریکا لە ساڵی 1358. ئەو ڕۆژە نمانەی دژە ئیستکباری، ئازادی خوازی و بەرزڕاگرتنی سەربەخۆیی گەلی ئێرانە

Your Comment

You are replying to: .
captcha