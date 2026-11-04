13ی خەزەڵوەر و هاواری دژ بە چەوسێنەرانی جیهانیی لە ئێران

بەشی نێودەوڵەتی: ئەمڕۆ خەڵکی ئێران بە ئامادەبوون لە ڕێگاکانی ڕێپێوانی 13ی خەزەڵوەر لە شار و گوندەکانی ئێران هاواری مەرگ بۆ ئەمریکا و مەرگ بۆ ئیسرائیل دەڵێنەوە و جارێکی دیکە نیشانی دەدەن کە یەکگرتوو و هاودڵ لە ڕێگای دژە ئیستکباری و وەستاون.
13 ی خەزەڵوەر وەبیرهێنەرەوەی سێ ڕووداوی گەورە لە مێژووی شۆڕشی ئیسلامی ئێرانە؛ دوورخستنەوەی ئایەتوڵڵا خومەینی لە ساڵی 1343، کوشتوبڕی قوتابیان لە ساڵی 1357 و داگیر کردنی هێلانەی سیخوڕی .ئەمریکا لە ساڵی 1358. ئەو ڕۆژە نمانەی دژە ئیستکباری، ئازادی خوازی و بەرزڕاگرتنی سەربەخۆیی گەلی ئێرانە
Your Comment