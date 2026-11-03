چەند میدیای جیهانیی: ئەمریکا هێرشی کردە سەر باشووری ئێران

ڕۆژنامەی وۆڵ ستریت ژۆرناڵ بە پشت بەستن بە چەند بەرپرسێکی ئەمریکی بانگەشەی ئەوەی کردووە کە ئەمریکا ڕۆژی دووشەممە هێرشی کردۆتە سەر دوورگەی قەشمی ئێران.
ڕۆژنامەکە بە پشت بەستن بە کاربەدەستانی ئەمریکی بانگەشەی ئەوەی کردووە کە واشنتۆن لە چەند هەفتەی ڕابردوودا هێرشی سنوورداری دژ بە ئێرانیشی ئەنجامداوە.
بەگوێرەی ئەو دەزگایە میدیاییە، چەند بەرپرسێکی ئەمریکی پاساویان بۆ ئەو هێرشە هێناوەتەوە و بانگەشەی ئەوەیان کردووە کە هێرشەکان "بەرگریانە" بووە و ئامانجیان ڕێگریکردنە لە هێرشکردنە سەر کەشتییە بازرگانییەکان لە گەرووی هورمز.
لەم چاوپێکەوتنەدا لەگەڵ ڕۆژنامەی وۆڵ ستریت جۆرناڵ، ئەو بەرپرسە ئەمریکییە بانگەشەی ئەوەی کرد کە حکومەتی ئەمریکا بەردەوام بەرپەرچی ئەو هەڕەشانە دەداتەوە کە هێزەکانی ئەمریکا لە ناوچەکە ڕووبەڕووی دەبنەوە.
هەروەها بەرپرسێکی ئەمریکی کە ناوی نەهێنراوە لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ ئاژانسی ئەسۆشێتد پرێس هێرشی ئەمریکا بۆ سەر بەشێک لە ئێرانی پشتڕاست کردەوە و هێرشەکانی بە بەرگری لەقەڵەمدا و بانگەشەی ئەوەی کرد کە ئەمریکا ئەم هێرشە بەرگرییانەی لە دژی هەندێک ئامانجی ئێرانی لە گەرووی هورمز ئەنجامداوە.
ئیدیعای نیوز نەیشن سەبارەت بە ئامانجەکانی هێرشەکانی ئەمریکا بۆ سەر باشووری ئێران
تۆڕی نیوز نەیشنی ئەمریکی بە پشتبەستن بە سەرچاوەیەک بانگەشەی ئەوەی کردووە کە وڵاتەکەی لە کاتی هێرشەکانی سەر دوورگەی قەشمی ئێران کەرەستەی ڕادار و شوێنی هەڵدانی مووشەکی کردۆتە ئامانج.
تۆڕەکە هەروەها ئاماژەی بە بەرپرسێکی ئەمریکی کردووە کە ناوی نەهێنراوە، کە بانگەشەی ئەوەی کردووە کە هێرشەکە لە وەڵامی ئەوەی ناوی بردووە "بەکارهێنانی مووشەکی سەرزەوی بۆ ئاسمانی ئێران لە دژی سەروەت و سامانی ئەمریکا" ئەنجامدراوە.
ئیدیعای ئەکسیۆس: هێرشی ئەمریکا بۆ سەر دوورگەی قشم لەلایەن فڕۆکە جەنگییەکانەوە ئەنجامدراوە
بەرپرسێکی ئەمریکی بە ئاژانسی هەواڵی ئەکسیۆسی ڕاگەیاندووە، کە نزیکە لە پرۆسەی بڕیاردان لە کۆشکی سپی، دەستدرێژیی وڵاتەکەی بۆ سەر باشووری ئێران پشتڕاستکردەوە و پاساوی هێرشەکەی بە بانگەشەی ئەوەی کە فڕۆکەیەکی سەربازی ئەمریکی لە هێرشێکدا بە ناوی "بەرگریکردن لە خۆ"، مووشەکهاوێژێکی لە دوورگەی قشم لەناوبردووە.
ئەو بەرپرسە ئەمریکییە هەروەها بانگەشەی ئەوەی کردووە کە سوپای پاسدارانی ئێران ڕۆژی پێشتر مووشەکێکی لە دوورگەی قشمەوە ئاراستەی فڕۆکەیەکی شەڕکەری ئەمریکی لە گەرووی هورمز کردووە.
ئیدیعای سی ئێن ئێن: هێرشەکانی ئەمریکا بۆ سەر قەشم سنووردار بوون
هەروەها کەناڵی سی ئێن ئێن کە میدیایەکی دیموکراسییە لە ئەمریکا، بە گێڕانەوەی بەرپرسێکی ئەو وڵاتە، پاساوی هێرشە شەڕانگێزییەکەی واشنتۆنی بۆ سەر باشووری ئێران هێنایەوە و بانگەشەی ئەوەی کرد کە سوپای ئەو وڵاتە هێرشی سنوورداری بۆ سەر دوورگەی قشمی ئێران ئەنجامداوە وەک کردارێک کە بانگەشەی بەرگریکردنە.
ئەم بانگەشەیە لە کاتێکدایە کە تا ئێستا بەرپرس و بەرپرسانی سەربازیی ئێران کاردانەوەیان بەرامبەر بەم بانگەشەیە نەبووە.
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