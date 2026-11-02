  1. Home
  2. خزمەتگوزاری
  3. ئیران

وتەبێژی سپای پاسداران: نوقم بوون!

٢ تشرینی دووەم ٢٠٢٦ - ١٢:٣٩
News ID: 1885633
Source: Mehrnews
وتەبێژی سپای پاسداران: نوقم بوون!

وتەبێژی سپای پاسدارانی شۆڕشی ئیسلامی ئێران وێنەی فڕۆکەی بێفڕۆکەوان و کەشتییەکانی بڵاوکردەوە کە لە گەرووی هورمز لە لایەن  هێزە چەکدارەکانی ئێرانەوە ڕاو کراون و نووسیویەتی: “نوقم بوون”.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەردار حسێن موحێبی، وتەبێژی سپای پاسدارانی شۆڕشی ئیسلامی لە هەژماری تایبەتی خۆی لە پێناوی وەهمەکانی فەرماندەی تێرۆریستیی سەنتکۆم بە بڵاو کردنەوەی وێنەی فڕۆکەی بێفڕۆکەوان و کەشتییە بێفڕۆکەوانەکان کە لە گەرووی هورمز لە لایەن هێزە چەکدارەکانی ئێرانەوە ڕاو کراون، لە هەژماری تایبەتی خۆی لە تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان نووسیویەتی: “نوقم بوون”.

Your Comment

You are replying to: .
captcha