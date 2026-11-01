وتەبێژی پێشووی هەسەدە: ئەمریکا لە پشت کۆمەڵکوژی کوردی سووریایە

فەرهاد شامی، وتەبێژی پێشووی هێزەکانی سوریای دیموکرات ڕایگەیاند کە تام باراک خەریکی “دیپلۆماسی پیس” لە سووریایە.
هەروەها ئاشکرای کرد که باراک له پشت ئه و کۆمەڵکوژیانەیه که له سووریا بەرامبەر کورد و عەلەوی و دروز ئەنجام دراوه .
وتەبێژی پێشووی هێزەکانی سوریای دیموکرات، بە ڕەخنەگرتن لە ڕۆڵی نێردەی ئەمریکا لە سووریا، جەختی لەوە کردەوە کە ئەو لە پشت کۆمەڵکوژی سەرجەم کەمینەکانی ئەو وڵاتەیە.
فەرهاد شامی، وتەبێژی پێشووی هێزەکانی سوریای دیموکرات ڕایگەیاند کە تام باراک خەریکی “دیپلۆماسی پیس” لە سووریایە.
هەروەها ئاشکرای کرد که باراک له پشت ئه و کۆمەڵکوژیانەیه که له سووریا بەرامبەر کورد و عەلەوی و دروز ئەنجام دراوه .
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