وتەبێژی پێشووی هەسەدە: ئەمریکا لە پشت کۆمەڵکوژی کوردی سووریایە

فەرهاد شامی، وتەبێژی پێشووی هێزەکانی سوریای دیموکرات ڕایگەیاند کە تام باراک خەریکی “دیپلۆماسی پیس” لە سووریایە.

هەروەها ئاشکرای کرد که باراک له پشت ئه و کۆمەڵکوژیانەیه که له سووریا بەرامبەر کورد و عەلەوی و دروز ئەنجام دراوه .