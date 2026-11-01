ئێران، هێزی دەریایی و ئاسمانیی بریتانیای بە تیرۆریستی ڕاگەیاند

وەزارەتی دەرەوەی کۆماری ئیسلامی ئێران، بە پشتبەستن بە بڕیارنامەی ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نەتەوەیی وڵات، لە بەرامبەر ئەو کردەوە دوژمنکارانەی حکومەتی بەریتانیا لە ساڵی ڕابردوودا لە نێویدا بە شداریکردن لە شەڕی سەپێندراوی ئەمریکا و زایۆنیستی دژ بە ئێران و دابینکردنی بنکە و ئیمکاناتی شەڕ و لۆجستی بۆ دوژمن، ڕێوشوێنی پێویستی بۆ پاراستنی ئاسایش و بەرژەوەندییە نیشتمانییەکانی ئێران دەگرێتە بەر.

بە پێی ئەم ڕاپۆرتە، حکومەتی بەریتانیا لە ڕێخستنی ئەمانەی خوارەوەدا لە ژێر چاودێری یاسای "چڕکردنی سزای سیخوڕی و هاوکاری لەگەڵ ڕژێمی زایۆنیستی و وڵاتە دوژمنکارەکان لە دژی ئاسایش و بەرژەوەندییە نیشتمانییەکان" دەکەوێتە مەترسییەوە:

لە بەرواری بڵاوبوونەوەی ئەم بەیاننامەیەوە (١٠ی تشرینی دووەمی ٢٠٢٦): دەزگای هەواڵگری دەرەوەی بەریتانیا (MI6) وەک "گرووپێکی دوژمنکارانە" دەخرێتە ژێر تێبینی ٢، بەڵام بەپێی مادەی یەکەمی یاسای "چڕکردنی سزای سیخوڕی و هاوکاری لەگەڵ ڕژێمی زایۆنیستی و وڵاتە دوژمنکارەکان لە دژی ئاسایش و بەرژەوەندییە نیشتمانییەکان"، ئەم دوو دامەزراوەیە بە دوژمن دەناسرێن.

لە بەرواری بڵاوبوونەوەی ئەم بەیاننامەیەوە (١٠ی خەزەڵوەری ١٤٠٥):هێزی دەریایی شاهانە و هێزی ئاسمانی شاهانە، کە کەوتوونەتە ژێر یاسای وڵامدانەوە بە جاڕنامەی سپای پاسدارانی ئێران و وەک ڕێکخراوێکی تیرۆریستی دەناسرێن.

دیارە ئەم ڕێوشوێنانە بە پێی پێوەرەکانی یاسای نێودەوڵەتی و لە چوارچێوەی پرەنسیپی بەرامبەرایەتیدا گیراونەتە بەر، و بەرپرسیارێتی لە ئەستۆی حکومەتی بەریتانیا دەبێت.