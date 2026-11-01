وتەبێژی سپای پاسداران: ئەمریکا دۆڕاوە وخۆیشی بۆ ناپارێزرێت

سەردار حسێن موحیبی وتی: "هەژمونی ئەمریکا لە جیهاندا شکستی هێناوە و ئەم شەڕە نیشانی دا کە ئەمریکا دۆڕاوە و تەنانەت توانای بەرگری لە خۆیشی نییە".

وتەبێژی سپای پاسدارانی كۆماری ئیسلامی ئێران له‌وتارێكدا پارێزگای کرمان رایگەیاند، "ئێمە لەگەڵ خراپترین ڕژیمی جیهان لە شەڕداین و ئێمە هەندێک قۆناغی ئەم شەڕەمان تێپەڕاندوە و لەم قۆناغانەدا سەرکەوتنمان بەدەستهێناوە".



ناوبراو بە ئاماژەدان بە ئاستی یەکەمی سەرکەوتن لەم شەڕەدا، باسی له‌وه‌كرد، "ئاستی یەکەمی سەرکەوتن ئەوەیە کە ڕێگریمان لە دوژمن کرد لە گەیشتن بە ئامانجەکانی، دوژمن بە ئامانجی ڕووخانی کۆماری ئیسلامی و دابەشکردنی ئێران هاتە ناو مەیدانەوە، بەڵام لەم ئامانجەدا شکستی هێنا".

وتەبێژی سپای پاسداران لە درێژەی قسەکانیدا وتی: "ئەمڕۆ دوژمن لە کردنەوەی کەنداوی فارس و گەروی هورمزدا توشی ئاستەنگی بووە، پێوەر بۆ پێوانەکردنی سەرکەوتن و شکستی دوژمن، دانپێدانانە بەو ئامانجانەی کە بەدوایدا دەگەڕا و دوژمن لە باشووری ئێراندا لە ئامانجەکانیدا شکستی هێناوە و ئەمڕۆش ڕووی لە دانوستاندن و میدیایی کردووە".

موحێبی بە ئاماژەدان بە شکستی دووەمی دوژمن لەم شەڕەدا روونیكرده‌وه‌، "شکستی دووەم شکستی ستراتیژی دوژمنە لە بنەما و فەلسەفەی بوونی ئەمریکا لە ناوچەکە و جیهاندا".



ئاماژەی بەوەشکرد، ئەمریکا بانگەشەی دابینکردنی کەشتیوانی بێبەرامبەر و ئاسایشی وزەی دەکرد، بەڵام سەرەڕای هەبوونی گەورەترین هێزی دەریایی جیهان و بوونی دەیان ساڵە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست، تەنانەت نەیتوانی بۆ چەند کاتژمێرێک گەرووی هورمز بکاتەوە.



وتەبێژی سپای پاسداران ده‌ڵێت، "جیهان درکی بەوە کردوە کە ئەمریکا زۆر بچووکە بۆ ئەوەی ئاسایشی کەنداوی فارس و گەروی هورمز دەستەبەر بکات".



موحیبی بە ئاماژەدان بە دژایەتییەکانی سوپای ئەمریکا ڕایگەیاند، "دوکتورینی سوپای ئەمریکا لەسەر دامەزرانی بنکە لە ناوچەکە و بەڵێنی دابینکردنی ئاسایش بۆ وڵاتانی ناوچەکە بوو، بەڵام ئەمڕۆ ئەو بنکانە لەلایەن ئێرانەوە وێران کراون و بوونەتە فاکتەری دژە ئەمنی بۆ وڵاتانی میواندار".



په‌یوه‌ست به‌ بنكه‌كانی ئه‌مریكا له‌ ناوچه‌كه‌، وته‌بێژی سپای پاسداران ده‌ڵێت، "ئەمریکا تەنانەت نەیتوانی ئاسایشی بنکەکانیشی مسۆگەر بکات، چ جای دەستەبەرکردنی ئاسایشی وڵاتانی ناوچەکە"