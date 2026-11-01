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عێراقچی: دانوستانەکان لە قەتەر هێشتا نەگەیشتوونەتە ئەنجام

١ تشرینی دووەم ٢٠٢٦ - ٢٠:١٢
News ID: 1885361
Source: Mehrnews
عێراقچی: دانوستانەکان لە قەتەر هێشتا نەگەیشتوونەتە ئەنجام

عێراقچی ڕایگەیاند: سەفەری ئەم دواییەی شاندێکی کۆماری ئیسلامیی ئێران بۆ قەتەر لە ئاستی جێگری وەزیری دەرەوە ئەنجام درا و مەبەست لێی درێژەدان بە ڕاوێژ لەگەڵ ناوبژیوانانی قەتەر بوو کە لە حەوتووی ڕابردوودا لە تارانیش ئامادە بوون.

 وەزیری دەرەوەی ئێران ڕایگەیاند: لە بنەڕەتدا هیچ پلانێک بۆ دانوستان لەگەڵ لایەنی ئەمریکی لەم سەفەرەدا نەبوو.

لە ئێستادا ڕاوێژ لەگەڵ ناوبژیوانان سەبارەت بە پلانی دوو ڕۆژە بۆ دانوستان بەردەوامە و لە ڕێگای جێبەجێکردندایە، بەڵام هێشتا نەگەیشتووینەتە ئەنجامێکی یەکلاکەرەوە.

ئێمە هەوڵەکانمان بەو ئاراستەیە دەخەینەگەڕ و هیوادارین لە دیوەکەی تردا عەقڵانیەت هەبێت بۆ ئەوەی دیپلۆماسی لە ڕێگاکانی دیکە پێ باشتر بێت.

فەرمانەکانی فەرماندەی گشتیی مەزنی مەزن کە ئاراستەی فەرماندە باڵاکانی سەربازی کرابوو، بە ڕوونی ئیرادەی کۆماری ئیسلامی ئێرانی نیشان دا.

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