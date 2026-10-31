وەزیری دەرەوەی ئێران: چی دیکە هێڵی سوور نامێنێت

سەید عەباس عێراقچی، وەزیری دەرەوەی کۆماری ئیسلامیی ئێران، لە کاردانەوە بە لێدوانەکانی ئەم دواییەی ڕاوێژکاری ئەڵمانیا، وتی: کاتێک لە ساڵی ڕابردوودا هێرشە ئاسمانییەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل بۆ سەر ئێران دەستی پێکرد، مێرتز پێشوازی لەو هێرشانە کرد. وتی: "ئەوان کاری گڵاوی ئەوروپا دەکەن."!!
عێراقچی درێژەی بە قسەکانی دا: ١٠٠ میلیارد یۆرۆ بە بەراورد بەو گورزە ترسناک و وێرانکەرەی کە هێزە چەکدارە بەهێزەکانی ئێران لە ئەو کەسانە دەدەن کە دەوێرن هێرش بکەنە سەر میللەتەکەمان، هیچ نییە.
لە کۆتاییدا جەختی کردەوە: چیتر هێڵی سوور نامێنێت.
بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ڕاوێژکاری ئەڵمانیا بە داننان بە لێکەوتە ئابوورییە قورسەکانی شەڕی سەپێنراوی ئەمریکا و زایۆنیستی دژ بە ئێران، ڕایگەیاند کە بەرزبوونەوەی نرخی وزە لە ماوەی ٨ مانگی ڕابردوودا زیاتر لە ١٠٠ ملیار یۆرۆی تێچووی بەسەر کۆمپانیا و بەکاربەرانی ئەوروپیدا سەپاندووە.
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