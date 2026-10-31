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وتەبێژی ئەرتەشی ئێران هەڕەشە لە ترامپ دەکات؛ سەرکێشی بکەیتەوە دەتچەقێنین

٣١ تشرینی یەکەم ٢٠٢٦ - ١٣:٠١
News ID: 1884767
Source: Mehrnews
وتەبێژی ئەرتەشی ئێران هەڕەشە لە ترامپ دەکات؛ سەرکێشی بکەیتەوە دەتچەقێنین

وتەبێژی ئەرتەش وتی: ئەگەر سەرۆک کۆماری ئەمریکا بە هەڕەشە و ڕاکێشانی زایۆنیستەکان جارێکی دیکە دەست بە سەرکێشیەکی دیکە لە ناوچەکە بکات، بێ گومان شەڕێکی جوگرافیای فراوانتر هەڵدەگیرسێنێت.

ئەمیر محەممەد ئەکرامی نیا وتەبێژی ئەرتەش لە سۆشیال میدیا نووسیویەتی: ئەگەر سەرۆک کۆماری ئەمریکا جارێکی دیکە بە هەڕەشە و ڕاکێشانی زایۆنیستەکان دەست بە سەرکێشییەکی دیکە لە ناوچەکە بکات، بێ گومان شەڕێکی جوگرافیای فراوانتر هەڵدەگیرسێنێت و کۆتایی شەڕ لە دەستی ئەودا نابێت.

وتەبێژی ئەرتەش ڕایگەیاند: بە سەرنجدان بە مێژووی تاریکی سەرۆکی ئەمریکا لە خیانەت لە دیپلۆماسی، ئەرتەشی کۆماری ئیسلامی ئێران بێمتمانە و بێباکانە بەرامبەر بە کردەوەکانی دوژمن، و بەردەوام ئامادەیی شەڕی خۆی بەرز دەکاتەوە.

ئێمە لە نزیکەوە چاودێری جموجۆڵەکانی ئەمریکا دەکەین لە ناوچەکەدا.

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