وتەبێژی ئەرتەشی ئێران هەڕەشە لە ترامپ دەکات؛ سەرکێشی بکەیتەوە دەتچەقێنین

ئەمیر محەممەد ئەکرامی نیا وتەبێژی ئەرتەش لە سۆشیال میدیا نووسیویەتی: ئەگەر سەرۆک کۆماری ئەمریکا جارێکی دیکە بە هەڕەشە و ڕاکێشانی زایۆنیستەکان دەست بە سەرکێشییەکی دیکە لە ناوچەکە بکات، بێ گومان شەڕێکی جوگرافیای فراوانتر هەڵدەگیرسێنێت و کۆتایی شەڕ لە دەستی ئەودا نابێت.
وتەبێژی ئەرتەش ڕایگەیاند: بە سەرنجدان بە مێژووی تاریکی سەرۆکی ئەمریکا لە خیانەت لە دیپلۆماسی، ئەرتەشی کۆماری ئیسلامی ئێران بێمتمانە و بێباکانە بەرامبەر بە کردەوەکانی دوژمن، و بەردەوام ئامادەیی شەڕی خۆی بەرز دەکاتەوە.
ئێمە لە نزیکەوە چاودێری جموجۆڵەکانی ئەمریکا دەکەین لە ناوچەکەدا.
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