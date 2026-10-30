ڕاوی درۆنێکی پێشکەوتوو لە هورموز بە سیستەمی بەرگری سپای پاسداران

وێنەی ساتەکانی ڕاگرتن و لەناوبردنی فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی پێشکەوتووی ئەمریکی MQ-1 و MQ-9 لە ئاسمانی گەرووی هورمزدا، لەگەڵ وێنەی ڕاگرتن و لەناوبردنی فڕۆکەیەکی MQ-1 بەیانی ئەمڕۆ پێنجشەممە، لە ڕۆژهەڵاتی گەرووی هورمز و کەنارەکانی سیریک بڵاو بووەە.
ئەم فڕۆکە بێفڕۆکەوانانە لە گرنگترین فڕۆکەی سیخوڕی و شەڕکەرانەن کە لە ئەمریکا دروستکراون، کە بە کەڵک وەرگرتن لە ئامێری چاودێری پێشکەوتوو و کامێرای گەرمی و پەیوەندی مانگی دەستکرد و توانای فڕینی درێژخایەن، ڕۆڵێکی گرنگ دەگێڕن لە ئەرکە هەواڵگری و ئۆپەراسیۆنەکانی سوپای ئەمریکادا.
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