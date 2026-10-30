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سپای پاسداران فڕۆکەیەکی شەڕکەری ئەمریکای لە باشووری ئێران ڕاو نا

٣٠ تشرینی یەکەم ٢٠٢٦ - ٢١:٥٥
News ID: 1884510
Source: Mehrnews
سپای پاسداران فڕۆکەیەکی شەڕکەری ئەمریکای لە باشووری ئێران ڕاو نا

هێزی ئاسمانی سپای پاسداران فڕۆکەی جەنگی دوژمنی لە قشم ڕێگری دەکات و بەرپەرچ دەداتەوە.

 هەندێک سەرچاوە ڕایانگەیاند کە چەند کاتژمێر لەمەوبەر فڕۆکەیەکی جەنگی دوژمن لە ناوچەی قشم لە لایەن هێزی ئاسمانی سپای پاسدارانەوە ڕێگری لێکرا و ناچار بوو ناوچەکە جێبهێڵێت.
تا ئێستا هیچ هەواڵێکی فەرمی لەو بارەیەوە ڕانەگەیەندراوە.

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