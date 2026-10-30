سپای پاسداران فڕۆکەیەکی شەڕکەری ئەمریکای لە باشووری ئێران ڕاو نا

هەندێک سەرچاوە ڕایانگەیاند کە چەند کاتژمێر لەمەوبەر فڕۆکەیەکی جەنگی دوژمن لە ناوچەی قشم لە لایەن هێزی ئاسمانی سپای پاسدارانەوە ڕێگری لێکرا و ناچار بوو ناوچەکە جێبهێڵێت.
تا ئێستا هیچ هەواڵێکی فەرمی لەو بارەیەوە ڕانەگەیەندراوە.
٣٠ تشرینی یەکەم ٢٠٢٦ - ٢١:٥٥
News ID: 1884510
Source: Mehrnews
هێزی ئاسمانی سپای پاسداران فڕۆکەی جەنگی دوژمنی لە قشم ڕێگری دەکات و بەرپەرچ دەداتەوە.
هەندێک سەرچاوە ڕایانگەیاند کە چەند کاتژمێر لەمەوبەر فڕۆکەیەکی جەنگی دوژمن لە ناوچەی قشم لە لایەن هێزی ئاسمانی سپای پاسدارانەوە ڕێگری لێکرا و ناچار بوو ناوچەکە جێبهێڵێت.
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