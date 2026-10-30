سەرلەشکەر ڕەزایی: شارەزایی ڕێبەری باڵای ئێران شکست بە دوژمن دێنێت

موحسین ڕەزایی سکرتێری ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نیشتمانی لە پەیامێکدا لە تۆڕی ئێکس نووسی:
زاڵبوونی تەواوەتی ڕێبەری باڵای وڵات لە سەر پرسە جۆراوجۆرە فەرهەنگی و سەربازی و سیاسی و ئابووری و کۆمەڵایەتییەکان و سەرکردایەتیی بەهێز و ژیرانە و خەمی چارەسەرکردنی کێشەکانی خەڵک دەبێتە جێگای شانازی بۆ وڵات و شکستی دوژمنان.
وتیشی: شیرینی ئەو نوێژەی کە لە دیدار لەگەڵ ئەوان و لە پشت سەری ڕێبەرییەوە خوێندم لە بیر ناکەم.
٣٠ تشرینی یەکەم ٢٠٢٦ - ٢١:٥٢
News ID: 1884508
Source: Mehrnews
سەرلەشکەر ڕەزایی جەختی کرد: شارەزایی تەواوەتی ڕێبەری باڵای ئێران لە پرسە جۆراوجۆرەکان جێگای شانازییە بۆ وڵات.
موحسین ڕەزایی سکرتێری ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نیشتمانی لە پەیامێکدا لە تۆڕی ئێکس نووسی:
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