ئامادەبوونی 40 کۆمپانیای ئێرانی لە پێشانگای تەندروستی عێراق ئەوە دەردەخات کە هەوڵەکانی ئەمریکا بۆ سنووردارکردنی وڵاتەکەمان بەرەو هیچ شوێنێک نابات.

لە هەلومەرجێکدا کە ئەمریکا گوشار دەخاتە سەر ئێران بۆ سنووردارکردنی پەیوەندییە ئابووری و ناوچەییەکانی، پیشەسازیی تەندروستیی ئێران، بە ئامادەیییەکی بەهێز لە عێراق تەندروستی ٢٠٢٦، پەیامێکی ڕوونی هەیە: ئێران لە ناوچەکەدا ئامادەیە و درێژە بە ڕێگای هاوکارییەکان دەدات.

لەم پێوەندییەدا ژمارەیەکی تایبەتی تایبەت سەبارەت بە دەرفەتەکانی هاوکاری نێوان ئێران و عێراق لە بواری تەندروستیشدا بڵاوکرایەوە و بە شێوەیەکی بەرفراوان بە ئامانجی ناساندنی توانا و بوارەکانی هاوبەشی هاوبەش بڵاوکرایەوە.