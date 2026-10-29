  1. Home
  2. خزمەتگوزاری
  3. ئیران

ئامادەبوونی 40 کۆمپانیای ئێرانی لە پێشانگای تەندروستی عێراق

٢٩ تشرینی یەکەم ٢٠٢٦ - ١٩:٣٢
News ID: 1884208
Source: Mehrnews
ئامادەبوونی 40 کۆمپانیای ئێرانی لە پێشانگای تەندروستی عێراق

ئێران ناتوانرێت سنووردار بکرێتەوە سەرەڕای فشارەکانی ئەمریکا 40 کۆمپانیای ئێرانی ئامادەبوون لە پێشانگای تەندروستی عێراق.

 ئامادەبوونی 40 کۆمپانیای ئێرانی لە پێشانگای تەندروستی عێراق ئەوە دەردەخات کە هەوڵەکانی ئەمریکا بۆ سنووردارکردنی وڵاتەکەمان بەرەو هیچ شوێنێک نابات.

لە هەلومەرجێکدا کە ئەمریکا گوشار دەخاتە سەر ئێران بۆ سنووردارکردنی پەیوەندییە ئابووری و ناوچەییەکانی، پیشەسازیی تەندروستیی ئێران، بە ئامادەیییەکی بەهێز لە عێراق تەندروستی ٢٠٢٦، پەیامێکی ڕوونی هەیە: ئێران لە ناوچەکەدا ئامادەیە و درێژە بە ڕێگای هاوکارییەکان دەدات.

لەم پێوەندییەدا ژمارەیەکی تایبەتی تایبەت سەبارەت بە دەرفەتەکانی هاوکاری نێوان ئێران و عێراق لە بواری تەندروستیشدا بڵاوکرایەوە و بە شێوەیەکی بەرفراوان بە ئامانجی ناساندنی توانا و بوارەکانی هاوبەشی هاوبەش بڵاوکرایەوە.

Your Comment

You are replying to: .
captcha