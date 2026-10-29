سێ تانکەر لە گەرووی هورموز تەقێنرانەوە

پەیوەندییە گشتییەکانی هێزی دەریایی سپای پاسدارانی شۆڕشی ئیسلامی:

لە ماوەی شەوی ڕابردوودا، ٣ تەنکەری نەوت هەڵگری سەرپێچیکار لەکاتی تێپەڕین بە ڕێگای بێ مۆڵەتی باشووری گەرووی هورمز دوای ئەوەی بەر مینێک کەوتبوون، تەقینەوە و ئاگریان گرت و لە کەنارەکانی باشووری گەرووی هورمز جێهێڵران.

ئەم تانکەرانە هەموو ڕادار و سیستمی کەشتیوانی خۆیان کوژاندەوە و بە گوێنەدان بە هۆشدارییەکانی هێزی دەریایی سپای پاسداران، هەوڵیان دەدا ڕێگای بێ مۆڵەتی باشووری گەرووی هورمز بەجێبهێڵن کاتێک دوای بەر مینێکی دەریایی تەقینەوە.

هێزی دەریایی سپای پاسداران ڕایدەگەیەنێت کە ڕێگای بێ مۆڵەت لە گەرووی هورمز پیس بووە و خاوەن و تیمی کەشتیەکان بەرپرسیارن لە تێپەڕاندنی ئەم ڕێگایانە و نابێت گرنگی بە وەهمەکانی CENTCOM بدەن لە فەزای ئەلیکترۆنیدا.

واقیعەکە ڕوون دەبێتەوە، هەر کارێکی هاندەرانە پشتیوانی و خراپەکاری لەلایەن سوپای تیرۆریستی و شەڕانگێزی ئەمریکاوە کە ڕێساکانی ئەم گەرووە پشتگوێ بخات، بە شێوەیەکی یەکلاکەرەوە مامەڵەی لەگەڵ دەکرێت.