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کوردستان یادی 306 شەهیدی منداڵ دەکاتەوە

٢٨ تشرینی یەکەم ٢٠٢٦ - ٢٣:٢٩
News ID: 1883854
Source: Mehrnews
کوردستان یادی 306 شەهیدی منداڵ دەکاتەوە

بەڕێوەبەری گشتیی ناوەندی گەشەپێدانی هزریی منداڵان و تازەلاوانی کوردستان، بەڕێوەچوونی یەکەمین کۆبوونەوەی 306 شەهیدانی ئەو پارێزگایە، یادی 120 شەهیدی قوتابخانەی شەجرەی تەییبە میناب و منداڵانی شەهیدانی غەززەی لە سنە ڕاگەیاند.

 حەمیدڕەزا گۆهەری لە وتووێژێکدا لەگەڵ پەیامنێری مێهر ڕایگەیاند: یەکەمین دیداری ٣٠٦ شەهیدی منداڵی پارێزگای کوردستان ڕۆژی سێشەممە ١٢ی ئەم مانگە بە ئامانجی یادکردنەوەی منداڵە شەهیدەکان بەڕێوە دەچێت.

گەوهەری زیاتر وتی: لەم دیدارەدا جگە لە ڕێزگرتن لە یادی 306 منداڵی شەهیدی کوردستان، یادی 120 شەهیدی قوتابخانەی میناب و منداڵە شەهیدەکانی غەززەش دەکرێتەوە.

بەڕێوەبەری گشتیی ناوەندی گەشەپێدانی هزریی منداڵان و تازەلاوانی کوردستان، بە ئاماژەدان بە گرنگیی زیندوو ڕاگرتنی یادی منداڵە شەهیدەکان، ڕایگەیاند: ئەم مەراسیمە دەرفەتێکە بۆ پێداچوونەوە بە نادادپەروەرییەکان و ستەم لێچوویی ئەو منداڵانەی کە گیانیان لەدەستداوە، هەروەها دەبێت یادەوەری و ناوەکانیان لە یادەوەری بەکۆمەڵی کۆمەڵگادا زیندوو بمێنێتەوە.

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