سەرۆک کۆماری ئێران: ئەمریکا و ئیسڕائیل دەیانەوێت وڵاتانی ئیسلامی لاواز بکەن

لە دیدارێکدا لەگەڵ خالید بن سەلمان، وەزیری بەرگریی سعودیە، عاسیم مونیر، فەرماندەی ئەرتەشی پاکستان و ئیبراهیم کالین، بەرپرسی ڕێکخراوی هەواڵگری تورکیا، مەسعوود پزشکیان ئاماژەی بە هاوبەشییە بنەڕەتییەکانی جیهانی ئیسلامی کرد و وتی: پێویستە وڵاتانی ئیسلامی پەیوەندییەکانیان لەسەر بنەمای بنەماکانی برایەتی و یەکگرتوویی بنیات بنێن لەسەر بنەمای فێرکارییەکانی پێغەمبەری پیرۆز (د.خ) و وەک یەک لە دژی هەڕەشەکان لە دژی گەلانی موسڵمان بوەستن.

سەرۆک کۆمار بە جەختکردنەوە لەسەر ئەوەی کە دەوڵەتی ئێران لە سەرەتای کارەکانیەوە جەختی لەسەر یەکگرتوویی جیهانی ئیسلامی کردووەتەوە، جەنایەتەکانی ڕژیمی زایۆنیستی لە غەززە، لوبنان و وڵاتانی دیکەی ناوچەکەی شەرمەزار کرد و وتی: پانتایی ئەم دەستدرێژییانە بە ئێرانیش گەیشتووە و لە هێرشەکانی ئەم دواییەدا، ڕێبەر، فەرماندەکان، زانایان و تەنانەت خوێندکارانی وڵاتەکەمان شەهید بوون. ئەم کارانە هیچ پاساوێکی یاسایی و مرۆیی و عەقڵانییان نییە و پێویستی ڕێبازێکی هاوبەش لە نێوان وڵاتانی ئیسلامیدا نیشان دەدەن.

پزشکیان بە ئاماژەدان بەوەی کە دوژمنان نەیانتوانی بە ئامانجەکانیان لە دژی ئێران بگەن، زیادی کرد: پێیان وابوو کە دەتوانن بە گوشار و دەستدرێژکاری حکوومەتی ئێران بڕووخێنن، بەڵام دەرئەنجامەکە پتەوکردنی هاودەنگی و یەکگرتوویی ناوخۆیی بوو. بیرۆکەی تەسلیمبوونی نەتەوەی ئێران درۆیە. ئێران لە چوارچێوەی یاسا نێودەوڵەتییەکان داوای مافە یاساییەکانی خۆی دەکات و بەرگری لە بەرژەوەندییە ڕەواکانی نەتەوە دەکات.

ناوبراو بە ئاماژەدان بە پێویستی گۆڕینی تێگەیشتنە سیاسییەکان بۆ کردەی کردەیی، وتی: هەندێک جار بڕیارەکانی کۆبوونەوە دیپلۆماسییەکان وەک بەڵگەنامەی نووسراو دەمێننەوە، لە کاتێکدا دەبێت ئەنجامی بەرجەستە بەدەست بهێنین. پێویستە ڕێڕەوی پەیوەندییەکان پەرەپێبدرێت و گەشتکردن ئاسان بکرێت و سنوورەکان بکرێتە دەرفەتی هاوکاری و بەستنەوەی زانکۆ و ناوەندە زانستییەکان و بازرگانانی وڵاتانی ئیسلامی.

سەرۆک کۆمار ڕایگەیاند: کاتێک زانست و ڕۆشنبیری و بازرگانی و ئابووری سنوورەکان دەبڕن، زەمینەی بڵاوبوونەوەی تیرۆر و نائەمنی لەناو دەچێت و ئەمەش یەکێکە لە ڕێگا کاریگەرەکان بۆ بەهێزکردنی ئاسایشی بەکۆمەڵ.

پزشکیان هەروەها ئامانجی ئەمریکا و ڕژێمی زایۆنیستی بە لاوازکردنی وڵاتانی ناوچەکە و دروستکردنی درز لە نێوان گەلانی موسڵمان و لاوازکردنی وڵاتانی گەورەی ئیسلامی لەقەڵەمدا و وتی: پێویستە لە ڕێگەی هاوکاری و پشتیوانیی یەکترەوە ڕێگری بکەین لە بەرکەوتنی وڵاتانی ناوچەکە بە جیا لە بەر گوشار و هەڕەشەکان. لاوازکردنی هەریەک لە وڵاتە گەورەکانی ناوچەکە دەتوانێت فشارەکان لەسەر وڵاتانی دیکەی ئیسلامیش زیاد بکات.

لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا جەختی لەوە کردەوە کە ئێران بەدوای چەکی ئەتۆمیدا ناگەڕێت و وتی: ئێران وەک ئەندامێکی ڕێکخراوی NPT دەیەوێت لە چوارچێوەی ماف و پابەندبوونە نێودەوڵەتییەکان بەردەوام بێت لە چالاکییە ئەتۆمییەکانی ئاشتیانە. سەرۆک کۆمار وتی: کەڵک وەرگرتن لە پرسی ئەتۆمی بۆ گوشار و هەڕەشە و تەنانەت هێرشکردنە سەر دامەزراوە ئەتۆمییەکان، لە هەمان کاتدا بانگەشەی ئامادەیی بۆ دانوستان، بێمتمانەیی لای بەرپرسان و خەڵکی ئێرانی زیاد کردووە.

لە کۆتاییدا وتی: ئامانجی ئێمە پتەوکردنی پەیوەندی برایانە لەگەڵ وڵاتانی ئیسلامی و دەستەبەرکردنی کەرامەتی موسڵمانانی ناوچەکە و کۆتایی هێنان بە تاوانەکانی ڕژێمی زایۆنی لە دژی گەلانی ستەملێکراوە. هیوادارین بە ئیرادەی هاوبەشی وڵاتانی ئیسلامی، ئاشتی و ئاسایش و دادپەروەری لە ناوچەکەدا جێگیر بێت.