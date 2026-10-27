ڕێبەری باڵای ئێران نەخشە ڕێگای بەهێزکردنی ئێرانی ڕاگەیاند

لە پەیامی ڕێبەری باڵای ئێراندا کە لە کۆڕی ڕێز گرتن لە خاوەن میدالیاکان و هەڵکەوتە زانستییەکانی وڵات خوێندرایەوە، هاتووە:

ئێرانێکی بەهێز لەسەر بنەمای دەسەڵاتی زانستی و تەکنەلۆژییە و ئەم میحوەرە یەکێکە لە پێکهاتە گرنگەکانی ڕۆڵی ئێران لە هاوکێشە و ڕێکخستنی نوێی جیهانیدا.

بۆیە کلیلی بەهێزکردن، شکاندنی سنوورەکانی هەڵکەوتەیی و دۆزینەوەی چارەسەر بۆ کێشە زانستییەکانی وڵاتە، هەروەها خراپەکاری و تاوانکاریی دوژمنانی ئێرانی ئیسلامی بەرامبەر بە زانایان و هەڵکەوتەکان ئاماژەیە بۆ ڕۆڵی کاریگەری هەڵکەوتەکان لە بەهێزی وڵاتدا.

ئەو دوژمنەی کە زانایانی دیار و هەڵکەوتە کاریگەریی دانەرەکانی کۆمەڵگای ئێمەی تیرۆر کرد لە شەڕی دووەم و سێیەمدا و بێگومان ساڵانێک پێش ئەوە لە ژینگە زانستی و ژیانی ئاسایی خۆیاندا، پێشکەوتن و دەسەڵاتی ئێرانی نەدەدی و هەموو ئامراز و میتۆدەکانی بۆ لاوازکردنی هەڵکەوتەکانی ئێرانی خۆشەویستمان بەکار دەهێنا؛ لە نائومێدییەوە بۆ دەستبەسەرداگرتنی عەقڵ و ڕۆحیان و قووتدانیان لە هاڕگەی کۆلۆنیالیزمی_نوێدا و گۆڕینی بە ئامرازی مەکینەی تاڵانکاری و سەرمایەداریی ڕۆژئاوایی.

بێ ئاگا لەو ڕاستییەی کە هەر دڵۆپێک خوێنی هەڵکەوتە شەهیدەکان، زاناکان، پرۆفیسۆرەکان، و خوێندکارانی ئەم میللەتە زریانێکی ئیرادە و پێشکەوتنی دروست کردووە و بەردەوامیشی هەیە.

ئەرکی سەرەکی هەڵکەوتەکانی ئێران

ئەگەر پێش قۆناغی ئێستا و جەنگی سەپێنراوی سێیەم، ڕاپەڕینی زانستی نوێ ڕاسپاردەیەکی پێویست و جەوهەری بوو بۆ هەڵکەوتە، ئەزموونی دوو شەڕی کۆتایی بۆ هەمووانی سەلماند کە ئەم ڕاپەڕینە زانستییە نوێیە دەبێ قووڵ و خێرا بێت.

بۆ ئەم مەبەستە پێویستە جگە لە بەرپرسانی دامەزراوە و ناوەندە زانستی و توێژینەوە و تەکنەلۆژییەکان خۆیان بۆ ئەرکی سەرەکی لە بنیاتنانی ئایندەی شکۆمەندی ئێرانی ئیسلامی و پێشکەوتن و باش بژێوییەکەی تەرخان بکەن و ئەم خاڵانەی خوارەوەش لەبەرچاو بگرن:

یەکەم: پێویستە بەرنامەیەکی جددی و کردەیی هەبێت بۆ گەشەی زانستە سەرەتاییەکان و زانستە #مرۆڤییەکان لە وڵاتدا. گەشەکردن و پەرەسەندنی زانستە بنەڕەتییەکانی وەک فیزیا، کیمیا، زانستە بایۆلۆژییەکان، و بیرکاری، وەک بناغە سەرەکییەکانی زانست و تەکنەلۆژیای کارپێکراوی دیکە، هێزی بزوێنەری پێشکەوتنی زانستی و تەکنەلۆژیای وڵاتەکەیە.

هەموو میللەتێک گەیشتووەتە خاڵێکی دیاریکراو، گەیشتووەتە زانستە سەرەتاییەکان، وڵاتێکیش گەشەسەندنی لەو زانستانەدا نەبێت هەمیشە دواکەوتووە.

دووەم: گرنگیدان بە ڕاستییە نەدۆزراوەکان، شکاندنی سنوورەکان لە زانستە بنەڕەتییەکان، و کێبڕکێی بەردەوام بۆ چارەسەرکردنی کێشە چارەسەرنەکراوەکانی بەناوبانگ لەم زانستانەدا، بەتایبەتی بیرکاری، پێویستە بەردەوام وەک ئامانج و مەبەستێک لەبەرچاو بگیرێت.

سێیەم: خاڵی سەرەکی لە سەرهەڵدانی زانستیدا داهێنانە. پێدانی شوێن بە داهێنان و خەیاڵی ئەرێنی، کە بنەمایەکی سەرەکی گەشەکردن و کراوەیی لە هەموو یان زۆربەی زانستەکاندا، ورەی زانستی بۆ داهێنان و خوڵقاندن و زیادکردنی متمانەی کەسی و نەتەوەیی بەخۆبوون بۆ ئەزموونکردنی ڕێگای نوێ و تاقینەکراوە، زۆر پێویست و بەسوودە. لەبەرچاوگرتنی هاندان و هاندەرە قبووڵکراو و سەرنجڕاکێشەکان بۆ هەر کەسێک کە بتوانێت داهێنەری کاریگەر بخاتەڕوو، کاریگەرە لە دانانی بناغە بۆ ئەم پرسە.

چوارەم: پشتبەستن بەخۆ لە چارەسەرکردنی کێشە زانستییەکان و دابینکردنی ژێرخانی و لابردنی تەنگژەی تەسکی تەکنەلۆژی بۆ چالاکی و کرداری ، تێکەڵەیەک لە هێزی ناوخۆیی بۆ کردنەوەی ئاسۆکان لەسەر ئاستی جیهانی دروست دەکات.

پێنجەم: دابینکردنی سەکۆیەک بۆ بەهرەی بلیمەتان لە بوارە ئەزموونی و کردارییەکاندا، لەوانەش لە بەستنەوەی پیشەسازی بە زانکۆکانەوە لە سەرەتای ساڵانی خوێندکارییەوە و ئاسانکاری بۆ بزنسەکانی بنەمای زانست، ڕۆڵێکی گرنگ دەگێڕێت لە بەکارهێنانی زانست و گەشەکردنی بلیمەتان.

ئەگەر ئەم ڕێگایە بە دروستی پەیڕەو بکرێت، ناوەندەکانی چەقی زانست ، بەتایبەتی هەندێک جۆری زانستە بنەڕەتییەکان، وردە وردە لە وڵاتانی ڕۆژئاواوە دێنە ئێران و وڵاتەکە لە ئایندەیەکی نزیکدا دەبێتە ئاماژەیەکی زانستی و تەکنەلۆژی، و ئامانجی ڕێبەرە ژیر و شەهیدەکەمان، سەبارەت بە گۆڕینی زمانی فارسی بۆ یەکێک لە زانستەکانی جیهان زمانە ئاماژەییە زانستییەکان، بەدەست دەهێنرێن.

فاتیمە زەهرا (س)؛ سەمبۆلێک بۆ هەموو ژن و پیاوی باوەڕدار

فاتیمە زەهرا (س) نموونەیەکی باڵا لە هاوەڵیەتی تایبەت و هەمەلایەنە لەگەڵ پێغەمبەری گەورە و بەرگریکردن لە دڵەوە لە ئەمیرولموئمێنین و بنەماڵەکەی و لە بەدەستهێنانی زانست و فێرکردن و لە ناسینی سەردەم و وەستانەوە بۆ حەقیقەت، و وەستانەوە و ڕوونکردنەوە؛ و نموونەیەکی پلە یەک لە سەبر و قوربانیدان و خزمەتکردنی بێ خۆپەرستانە و بەزەیی لە کۆمەڵگادا؛ و نموونەیەک لە ژنایەتی و دایکایەتی و پەروەردەکردنی منداڵ و نەوەکانی ئیمامە پاکەکان (د.خ) کە پێشەنگی مرۆڤایەتین؛ و نموونەیەک لە هەوڵدان، خەبات، پاکی، ڕەوشت، تەقوا، ڕۆشنگەری و ڕۆحانیەت؛ وە بە یەک وشە، نمونەیەک بۆ هەموو ژن و پیاوی ئیماندار.

لە فەزیلەتە درەوشاوەکانی کۆمەڵگەی فاتمی ئەوەیە کە نەخشەڕێگا بۆ بزووتنەوە گەورە کۆمەڵایەتیەکان، ئامادەبوون لە مەیدان و گۆڕەپانەکانی خەبات و جیهاد و بزووتنەوە جەماوەرییەکان و تەنانەت ئیرادە بۆ پێشکەوتن لە بوارەکانی زانستی و خزمەتی بێ منەت بۆ نەتەوەی شۆڕشگێڕ و موسڵمانی ئێران دەکاتەوە.

وەرزشوانانی خاوەن میدالیا، دەرکەوتەی دەسەڵاتی ئێران

ڕیزبەندی درەوشاوەی وەرزشوانانی ماندوونەناسانی وڵاتەکەمان لە بەشە جیاوازەکاندا لە ڕۆژان و چەند مانگی ڕابردوودا و تۆمارکردنی تۆمارە نوێیەکان باس لە هەوڵ و ئیرادە و ئیمانیان دەکەن.

ئەو وەرزشوانانەی کە بە هێزی جەستەیی و هێزی ڕۆحی و هێزی ئەخلاقی و ئیمان و هەوڵی بەردەوامی خۆیان، دەسەڵاتی ئێرانی ئازیز لە بەر چاوی هەموو گەلان زیاد دەکەن و زیندوویی نەتەوەی بە پەرۆشی ئێران بە هەموو جیهان نیشان دەدەن؛ ئەو ژنە وەرزشکارانەی کە هێمای شانازیی جلوبەرگی ژنانی ئێران لە جیهاندا دەدرەوشێننەوە؛ ئەو خاوەن میدالیای وەرزشیانەی کە شادی و حەماسەت لە دڵی نەتەوەی ئێراندا دەخوڵقێنن و ڕێز لە ئاڵای سەربەرزی ئێرانی ئیسلامی دەگرن؛ هەریەکەیان بە شێوازی خۆیان بەشداری دەکەن و کاریگەرن لە پێدانی مانا بە ئێرانێکی بەهێز.

ئێران بەرجەستەکردنی ئیرادە و هیوا

ئێرانی ئازیزمان لەم کاتەدا زیاتر پێویستی بەرجەستەکردنی ئیرادە و هیوا و ڕۆڵی هەڵکەوتە و لاوانی بەهرەمەند و بەتوانای ئێرانە. لەم هیوا و پێشکەوتنە و هەنگاونان بۆ سەر ڕێگای ئایندەی گەشاوەی بێهاوتایە.

بەڵام جوگرافیای هەڵکەوتەییە تەنیا لە بوارەکانی زانست و تەکنەلۆجیا یان وەرزش و هەموو جۆرە کارامەیییەکدا سنووردار نییە. هەر جۆرە باشییەکی ئەرێنی و خوازراو دەتوانێت هەڵکەوتیی بێت.

لەم ڕۆژانەدا شاهیدی سەرهەڵدانی هەڵکەوتە لە خەڵکی ئەم خاکەین کە بە ئاسۆیەکی فراوانترەوە هەوڵ دەدەن ئاڵای پیرۆزی نیشتمانی خۆیان هەڵبکەن. ئەمانە هەڵکەوتەی تێڕوانین و جیهادن.