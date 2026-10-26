وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران : لە دۆخی شەڕداین

، ئیسماعیل بەقایی، وتەبێژی وەزارەتی دەرەوە، لە کۆنگرەی ڕۆژنامەوانیی هەفتانەی خۆیدا بە ئاماژەدان بە پێشهاتە دیپلۆماسییەکانی ئەم دواییە وتی: «سەبارەت بە ناوچە و کۆماری ئیسلامی ئێران، بە دەسەڵات و هەواڵگرییەوە چاودێریی بارودۆخەکە دەکەین و خۆمان بۆ هەر ڕووداوێک ئامادە کردووە.»
ناوبراو سەبارەت بە هەڵبژاردنەکانی کنێست لە ئیسرائیل و خولقاندنی کەشوهەوایەکی گەرم لەلایەن دەسەڵاتدارانی ئیسرائیلەوە بۆ هەنگاوی پێشوەختانەی ئێران بە مەبەستی پەکخستنی پرۆسەی بەڕێوەچوونی ئەم هەڵبژاردنە، وتی: «پێموانییە لەوێ هەڵبژاردن بکرێت؛ کێبڕکێ لە نێوان باندە جیاوازەکاندا هەیە بۆ ئەنجامدانی خراپەکاریی زیاتر، و ئەوەش کێبڕکێیە لە نێوان تاکە جیاوازەکاندا و گرنگترین دروشمی ئەوان ئەوەیە کە کێ دەتوانێت تاوان و کوشتنی زیاتر بکات. بۆ ئێمە هیچ جیاوازییەکی نییە کێ دەبێتە سەرۆکی ڕژێمێک کە مێژووەکەی دەریدەخات جگە لە توندوتیژی و کوشتن، هیچی دیکەی بۆ ناوچەکەمان نەهێناوە.»
ئێمە درێغی ناکەین لە بەکارهێنانی مافی سروشتیی خۆمان بۆ بەرگریکردن
بەقایی لە درێژەی قسەکانیدا وتی: «هێزە چەکدارە بەهێزەکانی ئێران هیچ دوودڵییەکیان نییە لە بەرگریکردن لە ئێران. ئێمە لە دۆخێکی شەڕداین و بە دڵنیاییەوە درێغی ناکەین لە بەکارهێنانی مافی سروشتیی خۆمان بۆ بەرگریکردن.»
وردەکاریی میوانداریکردنی بەرپرسانی سێ وڵاتی ناوچەیی لەلایەن ئێرانەوە
وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران سەبارەت بە میوانداریکردنی بەرپرسانی سێ وڵاتی ناوچەیی لەلایەن ئێرانەوە وتی: «وەک جێگری سکرتێری ئەنجوومەنی باڵای ئاسایشی نیشتمانی ڕایگەیاند، تاران میوانداریی بەرپرسانی سعودیە، پاکستان و تورکیا دەکات و دەستپێشخەری بۆ ئەم کۆبوونەوەیە لە سەردانەکەی عاسم مونیر بۆ تاراندا وروژێنرا.»
ئاماژەی بەوەش کرد: «کارێکی باشە کە وڵاتانی ناوچەکە هەوڵ دەدەن بیر لە میکانیزمە ئەمنییەکانی ناوچەکە بکەنەوە لەسەر بنەمای بەرژەوەندییەکانی خۆیان. ئەم کۆبوونەوەیە دەتوانێت لەگەڵ کاری زیاتردا بگونجێت. ساڵانێکە جەخت لەوە دەکەینەوە کە ئاسایشی ناوچەکە لەلایەن وڵاتانی ناوچەکەوە لەبەرچاو ناگیرێت. بڕیارە لەو کۆبوونەوانەدا گفتوگۆ لەسەر ئەو بابەتانە بکرێت کە ئەم سێ بەرپرسە لەگەڵ سەرۆک و سکرتێری ئەنجوومەنی باڵادا دەیبێت. ئەمە یەکەم کۆبوونەوەیە و پێویستە پێداچوونەوە بە کارنامەکەیدا بکرێت. بە گشتی، ناتوانرێت دانیشتنێکی لەو شێوەیە بێ لەبەرچاوگرتنی دەرئەنجامەکانی دەستدرێژییەکانی ئەمریکا و ڕژێمی زایۆنی سەیر بکرێت.»
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