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تەقاندنەوەی کەشتییەک لە کەنارئاوەکانی عێراق

٢٦ تشرینی یەکەم ٢٠٢٦ - ١٩:٢٠
News ID: 1882928
Source: Mehrnews
تەقاندنەوەی کەشتییەک لە کەنارئاوەکانی عێراق

تەقینەوەیەک لەسەر کەشتییەک لە کەناراوەکانی عێراق ڕوویدا.

 سەرچاوە هەواڵییەکان ڕایانگەیاند کە هێرش کراوەتە سەر کەشتییەک لە کەناراوەکانی عێراق.

شیاوی ئاماژەیە هەفتەی ڕابردووش تانکەرێکی یۆنانی کە بەرهەمە نەوتییەکانی هەڵگرتبوو لە باکووری کەنداوی فارس کرایە ئامانج.

زانیاری زیاتر بڵاو دەبێتەوە.

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