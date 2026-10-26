تەقاندنەوەی کەشتییەک لە کەنارئاوەکانی عێراق

سەرچاوە هەواڵییەکان ڕایانگەیاند کە هێرش کراوەتە سەر کەشتییەک لە کەناراوەکانی عێراق.
شیاوی ئاماژەیە هەفتەی ڕابردووش تانکەرێکی یۆنانی کە بەرهەمە نەوتییەکانی هەڵگرتبوو لە باکووری کەنداوی فارس کرایە ئامانج.
زانیاری زیاتر بڵاو دەبێتەوە.
تەقینەوەیەک لەسەر کەشتییەک لە کەناراوەکانی عێراق ڕوویدا.
سەرچاوە هەواڵییەکان ڕایانگەیاند کە هێرش کراوەتە سەر کەشتییەک لە کەناراوەکانی عێراق.
شیاوی ئاماژەیە هەفتەی ڕابردووش تانکەرێکی یۆنانی کە بەرهەمە نەوتییەکانی هەڵگرتبوو لە باکووری کەنداوی فارس کرایە ئامانج.
زانیاری زیاتر بڵاو دەبێتەوە.
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