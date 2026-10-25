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ئاژانسی مێهر زانیاری نوێ لە هێرش بۆ سەر بنکەی کۆمەڵە لە ئالانە بڵاو دەکاتەوە

٢٥ تشرینی یەکەم ٢٠٢٦ - ١٠:٢٣
News ID: 1882298
Source: Mehrnews
ئاژانسی مێهر زانیاری نوێ لە هێرش بۆ سەر بنکەی کۆمەڵە لە ئالانە بڵاو دەکاتەوە

هەواڵەکان باس لەوە دەکەن کە بەرەبەیانی ئەمڕۆ بارەگای گرووپی تیرۆریستی و جیایی خوازی کۆمەڵە لە ناوچەی بالیسان بە هێرشی درۆن کرایە ئامانج.

 كەمێك لەمەوبەر بەدرۆن هێرشكرایەوە سەر كەمپی کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان لەدۆڵی ئالانە .

لە چوارچێوەی ڕێکارەکانی پێشوەختەی ئافەندی و لە کاتی ئۆپراسیۆنی فڕۆکەی بێفڕۆکەوان لە لایەن هێزی وشکانیی سپای پاسدارانی شۆڕشی ئیسلامی، شەوی ڕابردوو بارەگای گرووپی تیرۆریستی و جوداخوازی کۆمەڵەی زەحمەتکێشان لە ناوچەی بالیسان و دۆڵی ئالانە کرایە ئامانج.

بە پشتبەستن بە هەڵسەنگاندنێکی سەرەتایی، ئەم ئۆپەراسیۆنە تەکنیکییە و زیانێکی بەرچاوی بە پێکهاتە و توانای ئۆپەراسیۆنی گرووپەکە گەیاندووە.

وردەکارییەکانی دیکە و ئامارە وردەکان دوای پێداچوونەوە و پشت ڕاست کردنەوەی دەزگا فەرمییەکان ڕادەگەیێندرێن.

ئێران و عێراق بە ڕێککەوتنێکی ئەمنی سوورن لە سەر گواستنەوە و هەڵپێچرانی بە تەواوەتی گرووپە کوردییە دژبەرەکانی ئێران لە سنوور و هەر بۆیەش لە میانەی شەڕی ئەم دواییەی ئیسڕائیل و ئەمریکا دژی ئێران، هێزی چەکداری ئێران بە بوردومان وتۆپباران تەنگی بەم گرووپانە هەڵچنیوە.

قسەکانی ترامپ و نتانیاهۆ سەبارەت بە حزبە کوردییەکانی ئێران و ئاشکرا کردنی ئەو ڕاستییەی کە چەک و چۆڵیان داوەتە حزبە کوردییەکان تاکوو لە ڕۆژاوای ئێرانەوە هێرش بکەن و شەڕی ناوخۆیی لە وڵات هەڵگیرسێنن زیاترین کاریگەریی بووە لەسەر بڕیاری یەکلایی ئێران بۆ کۆتایی هێنانی یەکجارەکی بە حزبی کوردی دژبەر لە نزیک سنوورەکانی و لەناو خاکی هەرێمی کوردستان.

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