ئاژانسی مێهر زانیاری نوێ لە هێرش بۆ سەر بنکەی کۆمەڵە لە ئالانە بڵاو دەکاتەوە

كەمێك لەمەوبەر بەدرۆن هێرشكرایەوە سەر كەمپی کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان لەدۆڵی ئالانە .

لە چوارچێوەی ڕێکارەکانی پێشوەختەی ئافەندی و لە کاتی ئۆپراسیۆنی فڕۆکەی بێفڕۆکەوان لە لایەن هێزی وشکانیی سپای پاسدارانی شۆڕشی ئیسلامی، شەوی ڕابردوو بارەگای گرووپی تیرۆریستی و جوداخوازی کۆمەڵەی زەحمەتکێشان لە ناوچەی بالیسان و دۆڵی ئالانە کرایە ئامانج.

بە پشتبەستن بە هەڵسەنگاندنێکی سەرەتایی، ئەم ئۆپەراسیۆنە تەکنیکییە و زیانێکی بەرچاوی بە پێکهاتە و توانای ئۆپەراسیۆنی گرووپەکە گەیاندووە.

وردەکارییەکانی دیکە و ئامارە وردەکان دوای پێداچوونەوە و پشت ڕاست کردنەوەی دەزگا فەرمییەکان ڕادەگەیێندرێن.

ئێران و عێراق بە ڕێککەوتنێکی ئەمنی سوورن لە سەر گواستنەوە و هەڵپێچرانی بە تەواوەتی گرووپە کوردییە دژبەرەکانی ئێران لە سنوور و هەر بۆیەش لە میانەی شەڕی ئەم دواییەی ئیسڕائیل و ئەمریکا دژی ئێران، هێزی چەکداری ئێران بە بوردومان وتۆپباران تەنگی بەم گرووپانە هەڵچنیوە.

قسەکانی ترامپ و نتانیاهۆ سەبارەت بە حزبە کوردییەکانی ئێران و ئاشکرا کردنی ئەو ڕاستییەی کە چەک و چۆڵیان داوەتە حزبە کوردییەکان تاکوو لە ڕۆژاوای ئێرانەوە هێرش بکەن و شەڕی ناوخۆیی لە وڵات هەڵگیرسێنن زیاترین کاریگەریی بووە لەسەر بڕیاری یەکلایی ئێران بۆ کۆتایی هێنانی یەکجارەکی بە حزبی کوردی دژبەر لە نزیک سنوورەکانی و لەناو خاکی هەرێمی کوردستان.