سێ وڵاتی ئەورووپایی ئامادەی دانوستان لەگەڵ ئێران

ئاژانسی هەواڵی ڕۆیتەرز لە زاری وەزیری دەرەوەی ئەڵمانیا ئیدیعای کردووە کە هەرسێ وڵاتی ئەورووپایی بەریتانیا، ئەڵمانیا و فەرەنسا ئامادەن بۆ دانوستان لەگەڵ ئێران.

به پێی ئەم ڕاپۆرته ، وەزیری دەرەوەی ئەڵمانیا لەم بارەیەوه وتی: ئێمه ئامادەین بۆ دانوستان لەگەڵ ئێران، لەگەڵ فەڕەنسا و بەریتانیا، بۆ ڕێگری لە وەرگرتنی ئەم وڵاته چەکی ئەتۆمی.

ئەم بانگەشەیەی وەزیری ئەڵمانیا لە کاتێکدایە کە ئەزموونەکان دەریانخستووە کە وڵاتانی ئەورووپایی سەبارەت بە کارلێک کردنیان لەگەڵ ئێران خاوەنی ئیرادەی سەربەخۆی خۆیان نییە و هەمیشە سیاسەتی دوژمنکارانەی ئەمریکایان پەیڕەو کردووە.