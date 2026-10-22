یەک وردیلە ئۆرانیۆمی پیتێندراو لە ئێران ناچێتە دەرەوە

سکرتێری ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نەتەوەیی ئێران لە دیدارێکدا لەگەڵ عاسیم مونیر وتی: تەنانەت گەردیلەیەکی مادەی ئەتۆمی پیتێنراویش ئێران بەجێناهێڵێت و ئەو ماددانە سەرمایە و سەروەت و سامانێکی نەتەوەیی گەورەی ئێرانییەکانن بۆ بەکارهێنان لە ناوخۆی وڵاتدا.

سەردار موحسین ڕەزایی، نوێنەری ڕێبەری شۆڕش و سکرتێری ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نەتەوەیی، لە دیدارێکدا لەگەڵ عاسیم مونیر، فەرماندەی سوپای پاکستان، جەختی لەوە کردەوە کە هەموو کەرەستەی ئەتۆمی پیتێنراو لە ئێراندا دەمێنێتەوە و وتی: تەنانەت تەنۆلکەیەک لە کەرەستەی ئەتۆمی پیتێنراو ئێران بەجێناهێڵێت و ئەم ماددانە سەرمایەیەکی گەورە و سەروەت و سامانی نیشتمانیی ئەو وڵاتەن ئێرانییەکان بۆ بەکارهێنان لە ناوخۆی وڵات.

موحسین ڕەزایی ڕایگەیاند: هەموو گەل و بەرپرسانی ئێران بە کۆی دەنگ گەیشتوونەتە ئەو ئەنجامەی کە تا ئەو کاتەی متمانە لە لایەن ئەمریکاوە دروست نەکرێت هیچ دانوستانێک نابێت و سەرەتای ئەم متمانە دروستکردنە جێبەجێکردنی مەرجەکانی ئێرانە.

هەروەها جەختی لە برایەتی گەلانی ئێران و پاکستان کردەوە.

عاسم مونیر، فەرماندەی سوپای پاکستان جەختی لە کردنەوەی سنووری نێوان ئێران و پاکستان کردەوە و ڕایگەیاند: بە ڕوونی ڕادەگەیەنین کە کێشەی سنوورەکانی ئێران و پاکستان چارەسەر کراوە و لە سەرلەبەیانی ئەمڕۆوە سنوورەکە کراوەتەوە.