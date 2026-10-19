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موحسێن ڕەزایی: پلانی ئەمجارەمان کاولکەرتر لە شەڕی 12ڕۆژە و 40 ڕۆژەیە

١٩ تشرینی یەکەم ٢٠٢٦ - ١١:٣٥
News ID: 1880054
Source: Mehrnews
موحسێن ڕەزایی: پلانی ئەمجارەمان کاولکەرتر لە شەڕی 12ڕۆژە و 40 ڕۆژەیە

سکرتێری ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نیشتمانی ڕایگەیاند: هێزە چەکدارەکانی ئێران پلانێکیان بۆ سەرکێشی نوێی دوژمن ئامادە کردووە کە لە شەڕەکانی ١٢ و ٤٠ ڕۆژە وێرانکەرترە.

سکرتێری ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نیشتمانیی ئێران ڕایگەیاند: هێزە چەکدارەکانی ئێران پلانێکیان بۆ سەرکێشی نوێی دوژمن ئامادە کردووە کە لە شەڕەکانی ١٢ و ٤٠ ڕۆژە وێرانکەرترە.

موحسین ڕەزایی، سکرتێری ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نیشتیمانیی، لە تۆڕی کۆمەڵایەتیدا نووسی: وەهم و هەڕەشەی دووبارەی ئەم ڕۆژانە لە لایەن بەرپرسانی ئەمریکی و زایۆنیستی، واقیعی سەر زەوی ناگۆڕێت.

هێزە چەکدارەکانی ئێران پلانێکیان بۆ سەرکێشی نوێ ئامادە کردووە کە لە شەڕەکانی ١٢ و ٤٠ ڕۆژە وێرانکەرترە.

ڕەزایی جەختی لەوە کردەوە: پلانی نوێی ئۆپەراسیۆنی ئێران بەپێی ئەو ڕێسایانەی کە ئەوان دەیزانن بەردەوام نابێت.

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