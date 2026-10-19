تائێب: دوژمن نازانێت ئەمجارە ئێران بە چی وچڵۆن وڵامی دەداتەوە

ناوبراو بە ئاماژە بە ئەگەری دووبارەبوونەوەی ململانێ، وتی: یەکێک لەو هۆکارانەی کە حیساباتی ئەمریکای ئاڵۆز کردووە، پێشبینی نەکردنی وەڵامدانەوەی ئێرانە، چونکوو لایەنی بەرامبەر نازانێت لە چ خاڵێکدا، بە چ ئامرازێک و کەی وەڵامدانەوەی ئەگەری ئێران ئەنجام دەدرێت.

سەرۆکی ڕێکخراوی بەسیج موستەزعەفین زیادی کرد: بە وتەی ئەو، هەڵسەنگاندنە هەواڵگرییەکانی ئەمریکا جەخت لەسەر سەختی پێشبینیکردنی وەڵامدانەوەی ئێران لە ئەگەری ململانێیەکی داهاتووی ئێرانیش دەکەنەوە و ئەم پرسە کاریگەری لەسەر حیساباتی سەربازی و ئەمنیی وڵاتەکە هەیە.

تائیب هەروەها ئاماژەی بە لێکەوتە سیاسی و ئابوورییەکانی شەڕەکە بۆ ئەمریکا کرد و وتی: شەڕی سەربازی پێگە و بەرژەوەندییەکانی ئەمریکا و ڕژێمی زایۆنیی بەرەوڕووی تەحەدا کردووەتەوە. ناوبراو بانگەشەی ئەوەی کرد کە زیاتر لە سەدا ٧٠ی خەڵکی ئەمریکا پێیان وایە شەڕ لەگەڵ ئێران هیچ سوودێکی بۆ وڵاتەکەیان نەبووە.

سەرۆکی ڕێکخراوی بەسیج بە ئاماژەدان بە ئۆپەراسیۆنە مووشەکییەکانی ئێران لە کاتی شەڕدا وتی: لە ڕۆژانی سەرەتاییدا هێزی ئاسمانی سپای پاسداران لە داڕشتنێکی ئاڵۆز و تێکەڵەیەک لە مووشەک و فڕۆکەی بێفڕۆکەوان بۆ تێپەڕاندنی مووشەک بە چینە جیاوازەکانی بەرگری ڕژێمی زایۆنی کەڵکیان وەرگرتووە. بەڵام بە وتەی ئەو، لە ڕۆژانی کۆتایی شەڕەکەدا، ئەو مووشەکانەی کە ئاراستەی کرابوون، سەرکەوتوانتر ئامانجەکانیان پێدەدا.

تائیب بە ئاماژە بە سنوورداربوونی چەکەکانی لایەنی بەرامبەر وتی: هەروەک چۆن ئێران بۆ خۆڕاگری سەربازی ڕووبەڕووی پلاندانانی دوژمن بووەوە، ئەمریکا و ڕژێمی زایۆنیش لە ڕووی یەدەگی تەقەمەنی و توانای سیستەمی بەرگرییەوە ڕووبەڕووی سنوورداربوون دەبنەوە.

ناوبراو هەروەها بانگەشەی ئەوەی کرد کە خۆڕاگریی سەربازیی ئەمریکا و ڕژێمی زایۆنی لە کاتی شەڕدا کەمی کردووە و ئەو گوشارانەی کە لە ئەنجامی ململانێکانەوە هاتوونەتە ئاراوە، کاریگەرییان لەسەر توانای درێژەدان بە ئۆپەراسیۆنەکانیان داناوە.