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دووەم سوپەر تانکەری نەوتکێش لە گەرووی هورمز تەقێندرایەوە

١٨ تشرینی یەکەم ٢٠٢٦ - ١٢:٣٢
News ID: 1879638
Source: Mehrnews
دووەم سوپەر تانکەری نەوتکێش لە گەرووی هورمز تەقێندرایەوە

هێزی دەریایی سپای پاسدارن ڕایگەیاند: لە بەیانیی ئەمڕۆوە، دووەم سوپەر تانکەری نەوتکێش دوای ئەوەی بەر مینێکی دەریایی کەوت، ئاگری تێچوو.

 پێوەندییە گشتییەکانی هێزی دەریایی سپای پاسداران ڕایگەیاند: بەرەبەیانی ئەمڕۆ دووهەمین سوپەر تانکەری سەرپێچیکار دوای ئەوەی بەر مینێکی دەریایی کەوت، ئاگری گرت.

لە ڕاگەیەندراوەکەدا هاتووە: ئەم سوپەر تانکەرە زیاتر لە ٢ ملیۆن بەرمیل نەوتی خاویشی هەبووە، کە سوپای ئەمریکای دەستدرێژکار فریویدا بە کوژاندنەوەی هەموو سیستەمی پێگەیشتن و ڕادارەکانی و هەوڵیدا بە ڕێگایەکی نایاساییدا تێپەڕێت. دوای ئەوەی بەر مینێک کەوت، تەقینەوەیەکی گەورەی لە ژووری مەکینەی کەشتییەدا دروستکرد و کەشتییە نایاساییەکە لە شوێنی خۆی وەستا.

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