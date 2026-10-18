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ئایەتوڵڵا خامنەیی: درەوشانەوەی گەنجانی ئێران لە گۆڕەپانە جیهانییەکان مایەی هیوا بە داهاتوویە

١٨ تشرینی یەکەم ٢٠٢٦ - ١٢:٣٢
News ID: 1879637
Source: Mehrnews
ئایەتوڵڵا خامنەیی: درەوشانەوەی گەنجانی ئێران لە گۆڕەپانە جیهانییەکان مایەی هیوا بە داهاتوویە

ڕێبەری باڵای شۆڕشی ئیسلامی ئێران لە پەیامێکدا پیرۆزبایی سەرکەوتنی لە هەڵبژاردەی زۆرانی ژێر تەمەن ٢٣ ساڵی ئێران لە پێشبڕکێی جیهانیی ئەمریکا کرد و درەوشاوەیی لاوانی بە مایەی هیوا بۆ داهاتوویەکی گەش زانی.

 ئایەتوڵڵا سەید موجتەبا حوسێنی خامنەیی ڕێبەری باڵای شۆڕشی ئیسلامی لە پەیامێکدا بە بۆنەی سەرکەوتنی هەڵبژاردەی زۆرانبازی نەتەوەیی خوار تەمەنی ٢٣ ساڵ لە پێشبڕکێیەکانی جیهان، پیرۆزبایی کرد.
ڕێبەری وتیان: درەوشاوەیی لاوانی میللەت، هەڵکردنی ئاڵای ئێران بە جۆش و خرۆشەوە و دەنگدانەوەی سروودی نەتەوەیی کۆماری ئیسلامی لە یاریگا جۆربەجۆرەکاندا، تیشکی هیواکانی نەتەوەیە بۆ لاوانەکانی لەسەر ڕێگای بەدیهێنانی داهاتوویەکی گەش و شکۆمەند.

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