وەزیری بەرگریی ئێران: بۆمبەکانی ئەمریکا لە هەڵبژاردنی داهاتوویاندا دەتەقێتەوە!

وەزیری بەرگری ئێران بە وەکالەت بۆ ئەمریکییەکان نووسیویەتی: ناونیشان و ڕەهەندی بۆمبەکان گرنگ نین! بۆمبەکانتان لە شوێنێکی تر دەتەقنەوە؛ لە ناوبانگی جیهانیتاندا و ئابووری ئەمریکا و تەنانەت هاوکێشە هەڵبژاردنەکانیشت!

سەردار سەید مەجید ئیبن ڕەزا، وەزیری بەرگری و پشتیوانی هێزە چەکدارەکان بە وەکالەت لە لاپەڕەی مەجازی خۆیدا نووسیویەتی: ناونیشان و ڕەهەندی بۆمبەکان گرنگ نین! بۆمبەکانتان لە شوێنێکی تر دەتەقنەوە؛ لە ناوبانگی جیهانی خۆت و ئابووری ئەمریکا و تەنانەت هاوکێشە هەڵبژاردنەکانیشتاندا! ئەوە هێزی مووشەکی ئێمەیە کە هاوکێشەکانی گۆڕیوە و تۆی گەیاندۆتە شوێنێک کە پێویستە بڵێیت: سڵاو قوربان!