هێرش کرایە سەر بەلەمێکی ئێرانی لە هورموز

پەیوەندییە گشتییەکانی پارێزگای هورمزگان زانیاری زیاتری لەسەر هێرشی فڕۆکەی بێفڕۆکەوان بۆ سەر بەلەمێکی ماسیگرتن لە ئاوەکانی ڕۆژهەڵاتی هورمزگان ڕاگەیاند.

بەلەمێکی ماسیگرتن هی کەسێک بەناوی عەلی خان مەلاحی دانیشتووی شاری بەندەر کۆلاهی سەر بە پارێزگای میناب کە نزیکەی 18 میل لە کەناراوەکانی گوندی بەندەرانەوە دوورە، لەلایەن فڕۆکەیەکی بێفڕۆکەوانی دوژمنەوە هێرشی کراوەتە سەر و ژمارەیەک لە ئەندامانی تیمەکە برینداربوون.

سێ لە ئەندامانی تیمی کەشتیوانی بریندار کە لەوانی دیکە باری تەندروستیان سەختتر بووە، بریتین لە عومەر مەلاحی پاک، ئیبراهیم مەلاحی پاک و محەمەد مەلاحی پاک دانیشتووی بەندەر کۆلاهی، بە بەلەمی ناوخۆییەوە بۆ کەناری سیریک و دواتر بۆ نەخۆشخانەی سیریک بۆ چارەسەرکردن گواسترانەوە.