یەمەن هۆشداریی دا: خەڵک دەوروبەری ئارامکۆ چۆڵ بکات

بە پشت بەستن بە ئەلمەسیرە، هێزە چەکدارەکانی یەمەن لە کاردانەوە بە هۆشداری چۆڵکردنی شوێنی کۆمپانیای نیشتمانیی نەوتی یەمەن لە شاری سەنعا لەلایەن هاوپەیمانی سەعوودیەوە، پەیامێکی بڵاو کردەوە.
لە بەیاننامەیەکدا کە لەلایەن هێزە چەکدارەکانی یەمەنەوە بڵاوکراوەتەوە، یەحیا سەریع، وتەبێژی یەمەن دەڵێت: ئاگاداری سەرجەم کارمەندان و خەڵکی مەدەنی دەکەین لە دەوروبەری دامەزراوەکانی سەر بە کۆمپانیای نەوتی ئارامکۆ بچنە دەرەوە و لێیان دوور بکەونەوە، چونکە ئامانجێکی سەربازییە بۆ هێزەکانمان.
لە درێژەی بەیاننامەکەدا هاتووە: هێزە چەکدارەکانی یەمەن جارێکی دیکە هەموو فەرمانبەران، پسپۆڕان، ئەندازیاران و کرێکارانی سەرجەم دامەزراوە نەوتییەکانی عەرەبستانی سعودیە ئاگادار دەکەنەوە کە خۆیان لەو ناوچانە بەدوور بگرن کە بە ئامانجی هێزەکانمان دادەنرێت بۆ ئەوەی ژیانی خۆیان نەخەنە مەترسییەوە. ئەم هۆشدارییە ئەو دامەزراوانە دەگرێتەوە کە پێشتر کراونەتە ئامانج و ئاسانکارییەکانی دیکە.
هێزە چەکدارەکانی یەمەن زیادی کرد: هێزە چەکدارەکانی یەمەن هەروەها هۆشداری خۆی بۆ کۆمپانیاکانی گەشتیاری ئاسمانی و فڕۆکەخانەکان و موسافیر و کارمەندەکانیان دووپات دەکاتەوە کە پێشتر ڕاگەیەندرابوو.
ئەو هێزانە لە بەیاننامەیەکی دیکەدا هۆشدارییان داوە: هێزە چەکدارەکانی یەمەن داوا لە هەموو هاووڵاتیانی سڤیلی سعودی دەکەن دەستبەجێ ئەم شوێنە ڕاگەیەندراوانە چۆڵ بکەن و خۆیان لەو ئامانجانە بەدوور بگرن کە هێزە چەکدارەکانمان دەیکەنە ئامانج ئەگەر هێرشە ڕاگەیەندراوەکانی دوژمنی سعودیە بۆ سەر سنە بەردەوام بێت.
1. بارەگای ئارامکۆ لە دەمام
2. فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی شا خالید لە ڕیاز
3. پاڵاوگەی ئارامکۆ لە ڕیاز
پێش هێزە چەکدارەکانی یەمەن، هاوپەیمانی سەعوودی بەیاننامەیەکی بڵاوکردەوە و داوای لە هاووڵاتیانی مەدەنی یەمەن کرد کە ناوچەی نەوتی یەمەن - ناوچەی وێستگەی ناوەندی ئەلسەباح لە شاری سەنعا چۆڵ بکەن.
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