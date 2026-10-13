  1. Home
  2. خزمەتگوزاری
  3. ئیران

کاردانەوەی ئێران بە تۆمەتەکانی ئینگلیز دژی تاران

١٣ تشرینی یەکەم ٢٠٢٦ - ١٢:٤٢
News ID: 1877574
Source: Mehrnews
کاردانەوەی ئێران بە تۆمەتەکانی ئینگلیز دژی تاران

بەیاننامەی وەزارەتی دەرەوەی ئێران سەبارەت بە ئیدانەکردنی تۆمەتە بێ بنەماکانی بەریتانیا دژی ئێران بڵاو کرایەوە.

وەزارەتی دەرەوەی کۆماری ئیسلامیی ئێران، بانگەشەی بەرپرسانی ئینگلیزی لە پەیوەندی لەگەڵ ڕووداوێکی ئەمنیی ئەگەری لە بنکەی ئاسمانیی فەرفوود دژی ئێران بە توندی ئیدانە دەکات .

هەروەها بە پیلانێکی ناشیرین بۆ پەرەدان بە کەمپەینی دژە ئێرانی و هەڵاتن لە بەرپرسیارێتیی بەریتانیا لە بەشداریکردن لە دەستدرێژیی سەربازیی ئەمریکی-زایۆنیستی دژی گەلی ئێرانی دەزانێت.

دەوڵەتی ئینگلیز ناتوانێت بەبێ پێشکەشکردنی بەڵگەی متمانەپێکراو، بە خۆحەشاردان لە پشتی دەستەواژە ناڕوونەکان، لە بەرپرسیارێتیی سیاسی و حەقانییەتی بانگەشەکانی خۆی و لێکەوتە ئەگەرییەکانی خۆی بدزێتەوە. پەنابردن بۆ دەربڕینەکانی وەک «زۆر ئەگەری هەیە» (highly likely) و «بە نزیکەیی» (almost certainly) بۆ سەپاندنی ڕووداوەکە بە ئێران، تێکۆشانێکی ئاشکرایە بۆ هەڵاتن لە بەرپرسیارێتی بەرامبەر بەو تۆمەتە بێ بنەمایانە.

کردەوەی ئینگلیز لە ساختەکردنی بانگەشە ئەمنییەکان دژی وڵاتانی دیکە -کە لە زۆربەی حاڵەتەکاندا بووەتە هۆی گرژی و تێکهەڵچوونە زیانبەخشەکان لە ناوچەی ڕۆژئاوای ئاسیا- بۆ هیچ کەس شتێکی شاراوە نییە و دەوڵەتی ئینگلیز دەبێت لەبەر پێداگری لەسەر ئەم ڕێبازە، وەڵامدەرەوەی ئاشتی و ئاسایشی نێودەوڵەتی بێت.

وەزارەتی دەرەوەی کۆماری ئیسلامیی ئێران لە نێو ڕەتکردنەوەی یەکلاکەرەوەی تۆمەتە بێ بنەماکانی ئاراستەکراو دژی ئێران، بەرپرسیارێتیی هەموو لێکەوتەکانی ئەم درۆکردنە دەخاتە ئەستۆی دەوڵەتی بەریتانیا و داڕێژەران و جێبەجێکارانی ئەم ئۆپەراسیۆنە «ئاڵای ساختە» (False Flag).

Your Comment

You are replying to: .
captcha