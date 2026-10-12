سەردار ڕەزایی: ترامپ لە گەرووی هورمز خەریکی قاچاخی نەوتە؛ ئەمریکا وڵامی مەرجەکانی ئێرانی داوەتەوە

ڕۆژانە بانگەشەی ئەوە دەکات کە گەرووی هورمز کراوەیە، بەڵام لە وەڵامدا من دەڵێم: ئێوە قاچاخ دەکەن، بەڵام گەرووەکە لە ژێر کۆنترۆڵی ئێراندایە و ئێمە بەڕێوەی دەبەین.

سکرتێری ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نیشتمانی ئێران وتی: فەرماندەی سەنتکۆم سەرکردایەتی ئۆپەراسیۆنەکانی قاچاخ دەکات و لە سوپای ئیماراتیش کەڵک وەردەگرێت.

بۆ گواستنەوەی نەوت بۆ تانکەری گەورەتر ٥ یان ٦ کەشتی بچووک بەکاردەهێنن، بەڵام ئێمەش هەموو شەوێک ٥ یان ٦ کەشتییان دەکەینە ئامانج.

سکرتێری ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نەتەوەیی ئێران رایگەیاند: لە کۆتاییدا زلهێزەکانی گەورەتر لە ئەمریکا کە هەوڵی داگیرکردنی ئێرانیان داوە، خرانە زبڵدانی مێژوو .

وتیشی: ئەمریکییەکان وەڵامی ٧ مەرجەکەمانیان دایەوە بەڵام ئێمە بە ناتەواوی دەزانین.

زیادیشی کرد: لە ماوەی ٢ مانگی ڕابردوودا ئەمریکییەکان لە ڕێگەی ٣ کەناڵی جیاوازەوە هاتوونەتە لای ئێمە، ئەوانیش پاکستان و قەتەر و تەنانەت عێراقیش و داوایان لێکردووین کە پێشنیارەکانمان پێشکەشی ئەوان بکەین.

نزیکەی ٢ هەفتە لەمەوبەر ٧ مەرجمان بۆ ئەمریکییەکان ڕاگەیاند و بە ڕوونی ڕامانگەیاند تا ئەو مەرجانە جێبەجێ نەکرێن گەرووی هورمز بەڕوویاندا ناکرێتەوە و هیچ دانوستانێک ئەنجام نادرێت.

ئەمریکییەکان ئێستا وەڵامی ئێمەیان داوەتەوە؛ لە وەڵامەکەیاندا هەندێک لە مەرجەکانی ئێمەیان قبووڵ کردووە لە کاتێکدا هەندێکی تریش ناڕوونن.

ئێمە چیتر لە پرۆسەی وەڵامدانەوەی ئەمریکییەکان نین؛ ئەوان وەڵامیان داوینەتەوە و ئێمە وەڵامەکەیان بە کەم دەزانین. دەبێت ئەو بابەتانە ڕوون بکەنەوە کە تا ئێستاش بۆ ئێمە ناڕوونن.