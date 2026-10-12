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وتەبێژی سپای پاسداران : سوپای ئیپشتاین دەگەڕێنینەوە بۆ کەنداوی بەرزاەکان

١٢ تشرینی یەکەم ٢٠٢٦ - ١٣:٠٠
News ID: 1877104
Source: Mehrnews
وتەبێژی سپای پاسداران : سوپای ئیپشتاین دەگەڕێنینەوە بۆ کەنداوی بەرزاەکان

وتەبێژی سپای پاسداران وتی: لە شەڕی ڕەمەزاندا سوپای ئیپشتاین لە کەنداوی فارس بە هێزی جەنگاوەرانی ئێرانی ئیسلامی چەقێندران و لە شەڕی کۆتاییشدا شارستانیەتی ڕۆژئاوا بە شێوەیەکی ڕیسواکارانە دەگەڕێتەوە بۆ کەنداوی بەرازەکان.

 سەردار حسێن موحێبی، جێگری پێوەندییە گشتییەکان و وتەبێژی سپای پاسدارانی شۆڕشی ئیسلامی لە یەکێک لە تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان بڵاوی کردووەتەوە و ڕایگەیاندووە: لە شەڕی حەران، سوپای کراسۆس بە دەستی پیاوە پارسییەکان تێکشکێندرا. لە شەڕی ئیدێسادا سوپای ڤالێریەن لەلایەن جەنگاوەرانی ساسانییەوە ڕاگیرا.

ناوبراو بە ئاماژەدان بە شەڕە سەپێنراوەکانی ئەم دواییە، زیادی کرد: لە شەڕی ڕەمەزاندا، سوپای ئێپشتاین لە کەنداوی فارس بە هێزی جەنگاوەرانی ئێرانی ئیسلامی چەقێندران و لە شەڕی کۆتاییدا شارستانیەتی ڕۆژئاوا بە شێوەیەکی ڕیسواکارانە دەگەڕێتەوە بۆ کەنداوی بەرازەکان.

لە کۆتایی پەیامەکەیدا وتەبێژی سپای پاسداران جەختی لەوە کردەوە: ئێمە چاوەڕێین.

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