بەقایی: هورموز بە وەستاندنی دەستدرێژی دەکرێتەوە نەک پاگەندەی ئەمریکا

بەقایی لە وەڵامی لێدوانەکانی ئەم دواییەی ترامپدا سەبارەت بە لەدەستدانی هێڵی کاریگەری ئێران لە گەرووی هورمز، جەختی لەسەر کەلێنی نێوان ئیدیعاکانی ئەمریکا و واقیعی سەر زەوی کردەوە و وتی: بازاڕ یاسای تایبەتی خۆی هەیە و ئەوەی ئەمڕۆ لە هورمز دەیبینین، کردەوەی هێڵی هێرشبەری ئێران نییە، بەڵکوو دەرئەنجامی هێرشی ڕاستەوخۆی ئەمریکایە بۆ سەر خاکی وڵاتەکەمان.

وتەبێژی وەزارەتی دەرەوە بە ئاماژەدان بەوەی کە ئێران بە پشتبەستن بە بڕگەکانی یاسای نێودەوڵەتی و لە چوارچێوەی بەرگری لە سەروەری نیشتمانی خۆی ڕێوشوێنی پێویستی گرتووەتەبەر، ڕایگەیاند: هەتا ئەمریکا پێداگری لەسەر گەمارۆی سەربازی و دەستدرێژیی بکات، ئاسایش ناگەڕێتەوە بۆ ئەم ڕێڕەوە ئاوییە ستراتیژییە.

بەقایی بە ئاماژەدان بەوەی کە ئاسایشی گەرووی هورمز بۆ ئێران لە هەموو وڵاتێکی دیکە گرنگترە، دەشڵێت: بە دەستدرێژیەکانی ئەمریکا کێشەی نەک تەنها بۆ ناوچەکە، بەڵکوو بۆ خۆی و هەموو جیهان کێشەی دروستکردووە. پێویستە ئەم واقیعە لە چاوی بیروڕای گشتی جیهاندا زیندوو ڕابگیرێت.

ئێمە نیگەرانین لە پێشهاتەکانی ئەم دواییەی نیمچە دوورگەی عەرەبی

بەقایی سەبارەت بە پەیوەندییە تەلەفۆنییەکەی ئەم دواییەی سەید عەباس عێراقچی، وەزیری دەرەوە، لەگەڵ هاوتا عەرەبستانییەکەی وتی: ئاساییە کە میدیاکان بانگەشەکانی خۆیان هەبێت. ڕاوێژکردنی ئێران لەگەڵ وڵاتانی ناوچەکە بابەتێکی بەردەوامە و ئێمە بە توندی نیگەرانی پێشهاتەکانی ئەم دواییەی نیمچەدوورگەی عەرەبستانین.