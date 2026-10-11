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عێراقچی: سێناتۆرە ئەمریکاییەکان دەیانەوێت ڕێگای دەربازبوون بدۆزنەوە

١١ تشرینی یەکەم ٢٠٢٦ - ١٢:٢٤
News ID: 1876627
Source: Mehrnews
عێراقچی: سێناتۆرە ئەمریکاییەکان دەیانەوێت ڕێگای دەربازبوون بدۆزنەوە

وەزیری دەرەوەی ئێران لە سۆشیال میدیا نووسیویەتی: سیناتۆرەکانی ئەمریکا دەیانەوێت لە چەقی شکستە کارەساتبارەکان دەربچن!

سەید عەباس عێراقچی، وەزیری دەرەوە لە سۆشیال میدیا نووسی: سیناتۆرەکانی ئەمریکا دەیانەوێت لە چەقی شکستە کارەساتبارەکان دەربچن!

ئاماژەی بەوەشکرد: ناتانیاهۆ تاوانبارێکی جەنگی داواکراوە و دەستی بە خوێنی عەرەب و ئەمریکی و ئێرانی سوورە. بۆ ئەوەی لە دادپەروەری ڕزگاری بێت، هیچ بەهاییەک بە گەلی خۆی نادات.

عێراقچی وتی: وەک قومارچییەکی ئیفلاس، بە نائومێدیەوە هەوڵی ڕزگارکردنی خۆی دەدات بە فیداکردنی زۆرترین گیان و موڵکی ئەمریکییەکان. تەنانەت سیناتۆرەکانی ئەمریکاش دەیانەوێت ڕێگەیەکی دەربازبوون بدۆزنەوە.

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