عێراقچی: سێناتۆرە ئەمریکاییەکان دەیانەوێت ڕێگای دەربازبوون بدۆزنەوە

سەید عەباس عێراقچی، وەزیری دەرەوە لە سۆشیال میدیا نووسی: سیناتۆرەکانی ئەمریکا دەیانەوێت لە چەقی شکستە کارەساتبارەکان دەربچن!
ئاماژەی بەوەشکرد: ناتانیاهۆ تاوانبارێکی جەنگی داواکراوە و دەستی بە خوێنی عەرەب و ئەمریکی و ئێرانی سوورە. بۆ ئەوەی لە دادپەروەری ڕزگاری بێت، هیچ بەهاییەک بە گەلی خۆی نادات.
عێراقچی وتی: وەک قومارچییەکی ئیفلاس، بە نائومێدیەوە هەوڵی ڕزگارکردنی خۆی دەدات بە فیداکردنی زۆرترین گیان و موڵکی ئەمریکییەکان. تەنانەت سیناتۆرەکانی ئەمریکاش دەیانەوێت ڕێگەیەکی دەربازبوون بدۆزنەوە.
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