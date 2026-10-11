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هێزی دەریایی سپا : سوپەر تانکەرێک تەقێندرایەوە؛ دەرئەنجامی پەڕینەوەی نایاسایی لە هورمز؛ ئاگرە!

١١ تشرینی یەکەم ٢٠٢٦ - ١٢:٢٤
News ID: 1876626
Source: Mehrnews
هێزی دەریایی سپا : سوپەر تانکەرێک تەقێندرایەوە؛ دەرئەنجامی پەڕینەوەی نایاسایی لە هورمز؛ ئاگرە!

هێزی دەریایی سپای پاسداران بە ڕاگەیاندنی تەقینەوەی سوپەرتانکەرێک کە نەوتی خاوی هەڵگرتبوو، لە بەیاننامەیەکدا نووسیویەتی: ئاگرێکی ترسناک دەبێتە کۆتایی هەر تانکەرێک کە هەوڵی پشت گوێخستنی یاساکانی گەرووی هورمز بدات.

 پێوەندییە گشتییەکانی هێزی دەریایی سپا لە بەیاننامەیەکدا ڕایگەیاند: سوپەرتانکەرێک کە نەوتی خاوی هەڵگرتبوو، کە هەوڵی دەدا لە ڕێگای بێ مۆڵەتی گەرووی هورمز، بە هۆی بەرکەوتنی لە مینێکی دەریایی لە ڕێڕەوێکی مەترسیداردا، تووشی تەقینەوەیەکی توندوتیژ بوو.

پەیامەکە بەردەوام بوو: ئەم سوپەرتانکەرە کە سیستەمی گەشتیاری و شوێنی خۆی کوژاندبووەوە، دوای ئەوەی بەر مینێکی دەریایی کەوتبوو، لە ئاگرێکی گەورەدا دەسووتێت؛ بە شێوەیەک کە ئاگرەکەی بە ڕوونی بۆ ئەو کەسانەی لە کەناراوەکاندا دەژین دیار بێت.

هێزی دەریایی سپای پاسداران ڕایدەگەیەنێت: ئاگرێکی ترسناک دەبێتە کۆتایی هەر تانکەرێک کە هەوڵی پشتگوێخستنی ئاسایش و ڕێساکانی گەرووی هورمز بدات.

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