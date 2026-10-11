بۆ چی ئێران خۆی بە براوەی شەڕ لەگەڵ ئەمریکا دەزانێت؟

بەشی نێودەوڵەتی_ڕەزا دێهقانی، شارەزای سیاسی؛ لە ڕوانگەی کۆماری ئیسلامیی ئێرانەوە سەرکەوتن لە شەڕدا تەنیا بەو مانایە نییە کە کام لایەن چەکی زیاتری هەیە یان لەشکرێکی بەهێزتر.

پرسی سەرەکی ئەوەیە کە کام لایەن دەتوانێت ئیرادەی خۆی بەسەر ئەویتردا بسەپێنێت و ڕێگری لە لایەنی بەرامبەر بکات کە بە ئامانجەکانی خۆی بگات. هەر لەو ڕوانگەیەوەیە کە تاران وەستانەوە بەرامبەر ئەمریکا و ئیسرائیل و وەڵامدانەوەی هێرشەکان و بەرزکردنەوەی تێچووی درێژەدان بە شەڕ بۆ دوژمن وەک بەشێک لە ڕێگای سەرکەوتن دەزانێت.

ئەمریکا و ئیسرائیل بە پشت بەستن بە باڵادەستی سەربازی و تەکنەلۆژیای خۆیان، چوونە ناو ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ ئێران، بەڵام هەبوونی چەکی پێشکەوتوو بە تەنیا ناتوانێت دەرئەنجامی شەڕێک دیاری بکات. دەسەڵاتی ڕاستەقینە کاتێک دەبێتە مانادار کە بتوانرێت بۆ گەیشتن بە ئامانجە سیاسییەکان بەکاربهێنرێت. ئەگەر دەسەڵاتێکی سەربازی نەتوانێت لایەنی بەرامبەر ناچار بکات پاشەکشە بکات سەرەڕای هێرشە بەرفراوانەکان، ئەوا ناتوانێت تەنها بە ئاماژەدان بە هێزی چەک، پاگەندەی سەرکەوتن بکات.

لەم ڕوانگەیەوە ستراتیژی ئێران لەسەر یەک بنەما دامەزراوە: دوژمن دەبێت بەو ئەنجامە بگات کە درێژەدان بە شەڕ تێچووی زیاتری دەبێت لەوەی کە دەتوانێت بەدەستی بهێنێت.