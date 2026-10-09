ئێران: پیتاندنی ئۆرانیۆم وەلاوە نانین؛ ئۆرانیۆمیش ڕادەست ناکەین

محەممەد ئیسلامی، بەرپرسی ڕێکخراوی وزەی ئەتۆمی ئێران، پاشنیوەڕۆی ئەمڕۆ وتی: "پیتاندن بەشێکی دانەبڕاوە لە پرۆسەی ئەتۆمییە و بە هیچ شێوەیەک دەستبەرداری نابین. ئایا ئەگەری ئەوە هەیە کە ئێوە خاڵی دەستپێکی پرۆسەکەتان نەبێت، و دواتر بانگەشەی ئەوە بکەن کە ئێوە پیشەسازی ئەتۆمیتان هەیە؟ پیشەسازی ئەتۆمی بزوێنەری هێزی زانست و تەکنەلۆژیایە.

ناوبراو درێژەی بە قسەکانی دا: ئەمریکییەکان خۆیان و سەرۆک کۆماری ئێستا، لە بەڵگەنامەی پەرەپێدانی نیشتمانی و ئاسایشی نەتەوەیی و بەرگری نیشتمانی وڵاتەکەیدا، تەکنەلۆجیای ئەتۆمییان لە پێشینەدا داناوە و هەموو وڵاتان بەپەلە بەرنامە ئەتۆمییەکانیان پەیڕەو دەکەن.

سەرۆکی ڕێکخراوی وزەی ئەتۆمی ڕوونی کردەوە: ئەمانە فێڵ و درۆیە. ئەوەی دڵنیایە پێشکەوتنی نەتەوەیەکە؛ نەتەوەی ئێران نەتەوەیەکی دواکەوتوو نییە، نەتەوەیەکی پلە یەک و نەتەوەیەکی بەتوانایە.

ئیسلامی وتی: ئێران وڵاتێکی خاوەن توانایەکی گەورەیە، مافی پێشکەوتن و میحوەری مەعریفە مافی نەتەوەی ئێرانە، ئێمەش پاشەکشە ناکەین.

سەرۆکی ڕێکخراوی وزەی ئەتۆمی ئێران لە درێژەدا جەختی کرد: ئێمە یۆرانیۆم ڕادەست ناکەین؛ لەم خەبەرانە نییە.