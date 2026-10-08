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ڕاگەیاندنی مەرجەکانی ئێران بۆ کۆتایی هێنان بەشەڕ

٨ تشرینی یەکەم ٢٠٢٦ - ١١:١٠
News ID: 1875388
Source: Mehrnews
ڕاگەیاندنی مەرجەکانی ئێران بۆ کۆتایی هێنان بەشەڕ

وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران مەرجەکانی تاران بۆ کۆتایی هێنان بە شەڕ و گەیشتن بە ڕێککەوتن لەگەڵ عومان سەبارەت بە ئاسایشی گەرووی هورمزی ڕاگەیاند.

 ئیسماعیل بەقایی لە وتووێژێکدا سەبارەت بە دوایین پێشهاتەکانی دانوستانەکانی ئێران و ئەمریکا ڕایگەیاند: ڕەچاوکردن و مەرجەکانی کۆماری ئیسلامیی ئێران بۆ کۆتایی هێنان بە شەڕی سەپێنراو لەسەر هەموو بەرەکان و گەڕاندنەوەی ئاسایش بۆ ناوچەی کەنداوی فارس و گەرووی هورمز ڕوون کراوەتەوە و وەڵامی پێویست بۆ پێشنیارەکانی لایەنی بەرامبەر لە ڕێگەی نێوبژیوانانەوە پێشکەش دەکرێت.

ناوبراو زیادی کرد: پڕۆسەی ڕاوێژکاری نێوان ئێران و عومان بە باشی بەڕێوەچووە، هەروەها هەردوولا لەسەر جوگرافی ڕێگای سەلامەت بۆ هاتنەوە و گەڕانەوە لە گەرووی هورمز ڕێککەوتوون، هەروەها گەیشتوونەتە لێکتێگەیشتن لەسەر چۆنیەتی ڕەنگدانەوەی ئەو پرسە لەسەر ئاستی دەسەڵاتی نێودەوڵەتی پەیوەندیدار، کە ان شاءاللە بەم زووانە ئەنجام دەدرێت.

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