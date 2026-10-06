هێزی چەکداری ئێران هەڕەشەی کرد:شەڕی نوێ دژ بە ئێران دەست پێ بکات، ئاگرەکەی هەموان دەسووتێنێت

سەردار عەبدوڵڵاهی، سەرۆکی ئەرکانی هێزە چەکدارەکان و فەرماندەی بارەگای ناوەندیی خاتەم ئەلئەنبیا هۆشداری دا: ئەگەر شەڕێکی نوێ لە دژی ئێران دەست پێ بکات، ئاگرەکەی هەمووان دەگرێتەوە.

عەدوڵاهی دەڵێت: شەڕە سەپێندراو و چەپەڵەکانی سەرکردە خراپ و یاخیبووەکانی ئەمریکا و ڕژێمی ساختەی زایۆنی لەدژی حکوومەتی پیرۆزی کۆماری ئیسلامی ئێران شکستی هێنا و بە پێی دانپێدانانی شارەزایانی سەربەخۆ و ئازاد، سەرۆکی خراپەکاری ئەمریکا و سەرۆکی باندی تاوانبارانی زایۆنیستی لە بوارە جۆراوجۆرەکاندا ڕووبەڕووی قەیرانی توند بوونەتەوە.

وتیشی: به پێی هەندێک هەواڵ و زانیاری، ئەوان جارێکی دیکه هەوڵی دەستپێکردنی شەڕی نوێ له دژی ئێرانی خۆشەویستمان دەدەن به لکاندنی درۆی گەورەی هەوڵی ئێران بۆ به دەستهێنانی چەکی ئەتۆمی و ئێرانێکی سەربەرز و بەهێز له دۆخێکی لاوازدایه.

لەم پێوەندییەدا چەند خاڵێکتان بیر بخەمەوە:

بە نیعمەتی ئیسلامی خۆشەویستمان بە سیفەتە درەوشاوەکانی وەک سەروەری و بەرەنگاربوونەوەی ستەم و پاڵپشتی لە ستەملێکراوان، باوەڕبوون بە سەرکەوتنی ئیلاهی و سەرکەوتنی حەتمی بەسەر ستەمکاران ڕازاوەتەوە و لە درێژەدان بەم ڕێبازە بە کەرامەتەوە، لە هیچ ستەمکار و چەوسێنەرێک خۆش نابین.

دەرئەنجامی دوو شەڕی ڕابردوو نەک هەر ئاسایشی بۆ ڕژێمی قۆرخکار و دانیشتوانی نایاسایی خاکە داگیرکراوەکان نەهێناوە، بەڵکوو لاوازی و ناکارامەیی و گەندەڵی سەرکردەکانی لە جاران زیاتر دەرکەوتووە و نائەمنی زیاتری هێناوەتە ئاراوە، کە کاریگەرییەکانی ناشاردرێتەوە.

ئێمە دڵنیاین کە ڕژێمی خراپەکاری زایۆنیستی، نە ئێستا و نە لە هیچ کاتێکی تردا توانای ڕووبەڕووبوونەوەی ئێرانێکی زلهێزی نییە و ناتوانێ. ئەگەر بە هەر هۆکارێک دووبارە حیسابێکی هەڵە بکاتەوە و شەڕێکی دیکە دەست پێ بکات، بە زریانی تووڕەیی ئیلاهی و هیوا و خواستەکانی خەڵک و جەنگاوەرانی بە پەرۆشی ئێران، ئەو ڕژێمە لەناو دەبات.

سەرۆکی نگریسی ئەمریکا پێویستە هەروەها بزانێت، یەکەم کۆماری ئیسلامی ئێران پێی وایە، سەگی زەرد برای کەمتیارە و چاوەڕوانی ئەنجامی هەڵبژاردنەکانی کۆنگرێسی ئەمریکا نەبووە و ناکات. بەڵوکو ئەوە گەلی ئەمریکان کە بە تامەزرۆییەوە چاوەڕێی ئەوەن کە ترامپ وەڵامی درۆکانی خۆی بداتەوە لە هەڵبژاردنەکانی سەرۆکایەتیدا لەم هەڵبژاردنانەدا. دووەم: چ پێش هەڵبژاردن یان دوای هەڵبژاردن و بە هەر ئەنجامێکەوە، ئەگەر خۆی لە دژی ئێرانی ئیسلامی یان بە هاندانی ڕژێمی منداڵکوژی زایۆنیستی هەنگاو بگرێتەبەر، هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسلامیی ئێران دەستبەجێ، بە چڕی و هێزەوە، بەرژەوەندییەکانی ئەمریکا بە بێ سنوور دەکاتە ئامانج، وەک چۆن لە جەنگی ڕەمەزاندا بینیتان.

4- ئەو وڵاتانەی میوانداری ئەمەریکا دەکەن لە ناوچەکەدا، پێویستە ئەوەش بزانن کە هۆکاری سەرەکی نائەمنی لە ناوچەکە و سەرهەڵدانی کێشە ئابورییەکان بوونی سوپای تیرۆریستی ئەمریکایە لە ناوچەکەدا و تا ئەو ئامادەبوونە بەردەوام بێت، نائەمنی دروست دەبێت. ئاگاداربن ئەگەر شەڕێکی نوێ لەدژی ئێران دەست پێبکات ئاگرەکەی هەمووان دەگرێتەوە.

هەروەها، بوونی سەرۆکی باندی تاوانکاری زایۆنیستی لە ناوچەکە و ڕاگەیاندنی ئەوەی کە بەرنامەی ئەتۆمی ئێران چووەتە قۆناغێکی سەربازییەوە، یەکەمیان لە وەهم دەرچووە. دووەم: ترساندن و هەڕەشەکردنە لە ئێران. ئاگادار بە. بانگەشەی ئەوەی کە بەرنامە ئەتۆمییەکەی ئێران کە هەمووان پشتڕاستی دەکەنەوە ئاشتیخوازانەیە، چووەتە قۆناغێکی پێشکەوتووەوە لەلایەن تاوانبارێکەوە کە خاوەنی چەند سەد سەری ئەتۆمییە، نەک هەر قبووڵکراو نییە، بەڵکوو گاڵتەکردنە بە یاسا نێودەوڵەتییەکان کە بە هیچ شێوەیەک پابەند نەبووە و پابەند نییە پێیانەوە.

5- ڕێکخراوه نێودەوڵەتییەکان و به تایبەت ڕێکخراوەی وزەی ئەتۆمی ئاگادار دەکەینەوه له بەردوامبوون له ڕۆڵی گورگ له بەرگی مەڕدا و خۆیان له درێژه دان به لێدوانی بێ بنەما سەبارەت به ناوەنده ناوەکییەکانی ئێران به دوور بگرن.

٦- لە کۆتاییدا وەبیر دەخەینەوە کە ئێرانی ئیسلامی، بەهێزتر لە جاران، ئامادەیی تەواوەتی بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی هەر هەڕەشەیەک بە هەر جۆرێک و لە هەر ئاستێکدا هەیە، و هیوای بە یارمەتی ئیلاهی هەیە و باوەڕی هەیە.