سەردار فەدەوی: گەوروی هورموز لە دەستی ئێمەدایە و ئەمریکییەکان هەڵاتوون

عەمید عەلی فەدەوی، بەرپرسی گرووپی ڕاوێژکاری فەرماندەی گشتیی سپای پاسداران شەوی یەکشەممە لە چاوپێکەوتنێکی هەواڵی تایبەتدا ڕایگەیاند: بە دڵنیاییەوە گەرووی هورمز بە درێژایی ئەو هەموو مانگە دوور و درێژە لە ژێر کۆنترۆڵی ئێراندایە.

سەرۆکی گرووپی ڕاوێژکاری فەرماندەی گشتی سپای پاسداران وتی: توانای سەربازی ئەمریکا لەسەر بنەمای دەریایە؛ واتە لە هێزی دەریایی خۆیدا هەم هێزی وشکانی و هەم هێزی ئاسمانی هەیە. بۆیە دەرکەوتنی هێزی سەربازی ئەمریکا لە هێزی دەریایی ئەمریکادایە.

فەدەوی زیادی کرد: ئەمریکییەکان لە ساڵی ١٨٥٣ەوە لە کەنداوی فارسدا بوونیان هەیە، بەڵام ئێستا بۆ یەکەمجار هیچ کەشتییەکی ئەمریکی نەک تەنیا لە کەنداوی فارس و گەرووی هورمز و دەریای عومان، بەڵکوو تەنانەت لە باکووری زەریای هیندیشدا ئامادە نییە.

وتیشی: ئەمریکییەکان هەڵاتوون و زیاتر لە هەزار کیلۆمەتر لە سنوورەکانمانەوە دوور کەوتوونەتەوە. ئه مه به خواستی خۆیان نەبوو، بەڵکوو ئەنجامی دەسەڵاتی کۆماری ئیسلامی ئێران و هێزی دەریایی سپای پاسدارانی شۆڕشی ئیسلامی بوو.

سەرۆکی گرووپی ڕاوێژکاری فەرماندەی گشتیی سوپای پاسداران زیادی کرد: پێشتر ڕۆژانە بە فەرمی زیاتر لە ٢٠ ملیۆن بەرمیل نەوت بە گەرووی هورمزدا تێدەپەڕی و جگە لەوەش بڕێک نەوتیش بە شێوەیەکی نافەرمی هەناردە دەکرا.

لە درێژەی قسەکانیدا وتی: لەسەدا ٤٦ی هەناردەی نەوتی جیهان بە گەرووی هورمزدا تێپەڕیوە. ئەو ئامارە لەسەدا ٢٠ی باسکراوە پەیوەندی بە بەکارهێنانی نەوتی جیهانییەوە هەیە، چونکە زۆرێک لە وڵاتان نەوتی خۆیان بەکاردەهێنن و هەناردە ناکەن.

فەدەوی زیادی کرد: ئێستا هەناردەکردنی نەوت لە ڕێگەی ئەم ڕێگایەوە ڕووبەڕووی پەککەوتنی بنەڕەتی بووەتەوە و ئەمەش کاریگەرییەکی بەرفراوانی لەسەر ئابووری جیهانی و ئەمریکا و ئەوروپا هەبووە.