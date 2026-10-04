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ئێران بووە یەکەم لە جیهاندا

٤ تشرینی یەکەم ٢٠٢٦ - ٢٣:٢٩
News ID: 1873834
Source: Mehrnews
ئێران بووە یەکەم لە جیهاندا

ئێران لە ئۆڵۆمپیادی جیهانی لە فەلەکناسی و فیزیای فەلەکناسیدا سەرکەوتنی بەدەستهێنا.

  تیمی ئۆڵۆمپیادی نیشتمانیی فەلەکناسی و فیزیای فەلەکناسی کۆماری ئیسلامی ئێران لە نۆزدەهەمین ئۆڵۆمپیادی نێودەوڵەتی فەلەکناسی و فیزیای فەلەکناسی  5 میدالیای زێڕی بەدەستهێنا.

تیمی ئۆڵۆمپیادی نیشتمانی فەلەکناسی و فیزیای فەلەکناسیی کۆماری ئیسلامیی ئێران لە نۆزدەهەمین ئۆڵۆمپیادی نێودەوڵەتی فەلەکناسی و فیزیای فەلەکناسی  کە لە شاری هانۆی ڤێتنام بەڕێوەچوو، ٥ میدالیای زێڕی بەدەستهێنا.

لەم پێشبڕکێیەدا کە زیاتر لە ٦٦ وڵات و زیاتر لە ٣٢٠ خوێندکار لە سەرانسەری جیهان بەشدارییان تێدا کرد، سارینا عەلامپوور، محەمەد حوسێن حسێنی، هیربۆد فۆدازی، حوسێن مەعسومی، و ئارشیا میرشەمسی میدالیای زێڕیان بەدەستهێنا.

ئەندامانی تیمی ئێران جارێکی دیکە بە پێشکەشکردنی نمایشێکی درەوشاوە لێهاتوویی زانستی خوێندکارانی وڵاتیان نیشان دا.

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