ئێران بووە یەکەم لە جیهاندا

تیمی ئۆڵۆمپیادی نیشتمانیی فەلەکناسی و فیزیای فەلەکناسی کۆماری ئیسلامی ئێران لە نۆزدەهەمین ئۆڵۆمپیادی نێودەوڵەتی فەلەکناسی و فیزیای فەلەکناسی 5 میدالیای زێڕی بەدەستهێنا.

تیمی ئۆڵۆمپیادی نیشتمانی فەلەکناسی و فیزیای فەلەکناسیی کۆماری ئیسلامیی ئێران لە نۆزدەهەمین ئۆڵۆمپیادی نێودەوڵەتی فەلەکناسی و فیزیای فەلەکناسی کە لە شاری هانۆی ڤێتنام بەڕێوەچوو، ٥ میدالیای زێڕی بەدەستهێنا.

لەم پێشبڕکێیەدا کە زیاتر لە ٦٦ وڵات و زیاتر لە ٣٢٠ خوێندکار لە سەرانسەری جیهان بەشدارییان تێدا کرد، سارینا عەلامپوور، محەمەد حوسێن حسێنی، هیربۆد فۆدازی، حوسێن مەعسومی، و ئارشیا میرشەمسی میدالیای زێڕیان بەدەستهێنا.

ئەندامانی تیمی ئێران جارێکی دیکە بە پێشکەشکردنی نمایشێکی درەوشاوە لێهاتوویی زانستی خوێندکارانی وڵاتیان نیشان دا.