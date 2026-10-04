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یەمەن: تەعێز ئازاد کرا؛ ڕیاز لە ئاگردا دەسووتێت

٤ تشرینی یەکەم ٢٠٢٦ - ٢٣:٢٨
News ID: 1873832
Source: Mehrnews
یەمەن: تەعێز ئازاد کرا؛ ڕیاز لە ئاگردا دەسووتێت

ئەندامی مەکتەبی سیاسی بزووتنەوەی ئەنساروڵای یەمەن ڕایگەیاند: تەعێز ئازاد کرا.

حیزام ئەسەد، ئەندامی مەکتەبی سیاسی بزووتنەوەی ئەنساروڵای یەمەن ڕایگەیاند: تەعز ئازاد کرا

ئەندامی مەکتەبی سیاسی بزووتنەوەی ئەنساروڵای یەمەن نووسی: بە هاوکاری و فەزڵی خودا، تەعێز ئازاد کراوە، ئارامکۆ و ڕیاز و خورەیس دەسووتێن.

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