یەمەن: تەعێز ئازاد کرا؛ ڕیاز لە ئاگردا دەسووتێت

حیزام ئەسەد، ئەندامی مەکتەبی سیاسی بزووتنەوەی ئەنساروڵای یەمەن ڕایگەیاند: تەعز ئازاد کرا

ئەندامی مەکتەبی سیاسی بزووتنەوەی ئەنساروڵای یەمەن نووسی: بە هاوکاری و فەزڵی خودا، تەعێز ئازاد کراوە، ئارامکۆ و ڕیاز و خورەیس دەسووتێن.