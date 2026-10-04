یەمەن: تەعێز ئازاد کرا؛ ڕیاز لە ئاگردا دەسووتێت

حیزام ئەسەد، ئەندامی مەکتەبی سیاسی بزووتنەوەی ئەنساروڵای یەمەن ڕایگەیاند: تەعز ئازاد کرا
ئەندامی مەکتەبی سیاسی بزووتنەوەی ئەنساروڵای یەمەن نووسی: بە هاوکاری و فەزڵی خودا، تەعێز ئازاد کراوە، ئارامکۆ و ڕیاز و خورەیس دەسووتێن.
ئەندامی مەکتەبی سیاسی بزووتنەوەی ئەنساروڵای یەمەن ڕایگەیاند: تەعێز ئازاد کرا.
حیزام ئەسەد، ئەندامی مەکتەبی سیاسی بزووتنەوەی ئەنساروڵای یەمەن ڕایگەیاند: تەعز ئازاد کرا
ئەندامی مەکتەبی سیاسی بزووتنەوەی ئەنساروڵای یەمەن نووسی: بە هاوکاری و فەزڵی خودا، تەعێز ئازاد کراوە، ئارامکۆ و ڕیاز و خورەیس دەسووتێن.
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