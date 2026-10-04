ڕۆژئاوا دوای شکستی داعش کوردی سووریای فرۆشت

بەشی نێودەوڵەتی:لە یاداشتێکی شیکاری لە دەزگای میدیایی کەنەدی دەیلی سکرام نیوز، کە تێیدا بەدواداچوون بۆ ڕۆڵی هێزە کوردییەکان لە شەڕی دژ بە داعش، پەرەسەندنەکانی باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریای وەک نیشانەی گۆڕانی یەکمایەتییەکانی ڕۆژئاوا و کەمبوونەوەی پشتیوانی سیاسی بۆ پێکهاتە خۆبەڕێوەبەرە کوردییەکان هەڵسەنگاند و بانگەشەی ئەوە دەکات کە دوای کەمبوونەوەی هەڕەشەکانی داعش، واشنتۆن و وڵاتانی ئەوروپی پێیان باشترە پەیوەندییان لەگەڵ حکومەتەکانی ناوچەکەدا بپارێزن و دەستکەوتەکانیان بەدەستبهێنن سەقامگیری سیاسی لەسەر بەردەوامی پشتیوانی لە هێزە کوردییەکان.
نیک کۆسوان، نووسەری ئەم یاداشتە، کە لە 2ی تشرینی یەکەمی 2026 لە ڕۆژنامەی دەیلی سکرام نیوز بڵاوکرایەوە، تیشکی خستە سەر ڕۆڵی هێزە کوردییەکان و هێزە ناوخۆییەکانی دیکەی هاوپەیمان لەگەڵیان لە شکستی داعش لە سووریا و نووسیبووی کە زیاتر لە 11 هەزار هێزی کوردی و هاوپەیمانەکانیان لە ماوەی شەڕی ئەم گرووپەدا گیانیان لەدەستدا.
نووسەر بە ئاماژەدان بە شەڕەکانی کۆبانی و ڕەقە و دێرەزوور باس لەوە دەکات کە بەشێکی زۆری ئۆپەراسیۆنە زەمینیەکانی دژ بە داعش لە لایەن هێزە ناوخۆییەکانەوە ئەنجام دراون، لە کاتێکدا هاوپەیمانی نێودەوڵەتی بە سەرۆکایەتی ئەمریکا بە شێوەیەکی سەرەکی لە ڕێگەی پاڵپشتی ئاسمانی و مەشق و پاڵپشتی سەربازییەوە بەشداریی لەو ئۆپەراسیۆنانەدا کردووە.
هەروەها لە یاداشتەکەدا باس لە پرسی هەزاران زیندانی داعش لە کەمپ و زیندانەکانی ژێر دەسەڵاتی هێزە کوردییەکان کراوە، هەروەها باس لەوەش کراوە کە وڵاتانی ڕۆژئاوا، بەهۆی تێچووی سیاسی گەڕاندنەوەی ئەو هاووڵاتیانەی خۆیان کە پەیوەندییان بە داعشەوە کردووە، بەشێکی بەرچاو لە بەرپرسیارێتی دەستبەسەرکردنیان خستۆتە ئەستۆی هێزە کوردییەکان.
دواتر کۆسوان کەمبوونەوەی پشتیوانی ڕۆژئاوا بۆ کوردی سوریا دەبەستێتەوە بە پێشهاتەکانی دوای شکستی داعش. بە وتەی ناوبراو، ئۆپراسیۆنی تورکیا لە عەفرین لە ساڵی ٢٠١٨ و بڕیاری دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا بۆ کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا لە هەندێک ناوچەی باکووری سووریا لە مانگی ئۆکتۆبەری ٢٠١٩، لەو وەرچەرخانانە بوون کە ئامادەیی هێزە کوردییەکانیان بۆ پێشهاتەکانی ناوچەکە زیاتر کرد.
لە بەشێکی دیکەی وتارەکەدا پێشهاتەکانی ساڵی 2026 و تێکەڵکردنی پێکهاتە سیاسی و سەربازییەکانی کوردی سووریا بە حکومەتی ناوەندی دیمەشق بەرچاو گیراوە. نووسەر پێی وایە گوشارەکانی دیمەشق و هێرشە دەرەکییەکان و پێشهاتە دیپلۆماسییەکان دواجار بووەتە هۆی لاوازبوونی پێکهاتە خۆبەڕێوەبەرییەکانی باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریا و گواستنەوەی بەرپرسیارێتییە ئەمنی و ئیدارییەکانی ئەم ناوچەیە بۆ حکومەتی ناوەندی.
ئەو شرۆڤەکارە دەنووسێت، پرسی سەرەکی بۆ کوردەکانی سووریا تەنیا مافە کولتوورییەکانیان نییە، بەڵکوو ئاستی بەشداریکردنیان لە پێکهاتەی دەسەڵات و بوونی میکانیزمی بەردەوام بۆ دەستەبەرکردنی ئاسایش و حوکمڕانیی ناوچە کوردستانییەکانە. هۆشداری دەدات لەوەی ئەگەر دەسەڵات لە دیمەشقدا چڕبکرێتەوە، ئەوا ئەو مافانەی کە لە ڕێگەی بڕیاری جێبەجێکردن یان یاسادانانەوە دەدرێن، ڕەنگە لە داهاتوودا بەرەوڕووی گۆڕانی بارودۆخی سیاسی ببنەوە.
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