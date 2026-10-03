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کێ ڕاهێنان بە تیرۆریستانی سووریا دەکات؟

٣ تشرینی یەکەم ٢٠٢٦ - ١٢:٣١
News ID: 1873121
Source: Mehrnews
کێ ڕاهێنان بە تیرۆریستانی سووریا دەکات؟

سەرچاوەیەکی فەلەستینی ئاماژەی بە ڕاهێنانی تیرۆریستان لە سووریا بە سەرپەرشتی ئەفسەرێکی زایۆنیستی کرد.

 سەرچاوەیەکی فەلەستینی ڕایگەیاند کە ئاریێل میخائیل ئەفسەرێکی زایۆنییە و بەرپرسی سەرپەرشتیکردنی ڕاهێنانی توخمە تیرۆریستییەکان لە کەمپە تازە دامەزراوەکان لە پارێزگای ئیدلیبی سووریایە.

لە درێژەی قسەکانیدا: یەکێک لەو کەمپانە ناوی (الحتاب)ە کە سێ مانگ لەمەوبەر دامەزراوە و 350 توخمی تیرۆریستی لەوێ جێگیر کراون بۆ وەرگرتنی مەشقی سەربازی بە سەرپەرشتی ڕاستەوخۆی ئەفسەری ناوبراو.

ئەو سەرچاوە فەلەستینییە زیادی کرد: ئەم توخمە تیرۆریستیانە پەیوەستن بە گرووپی سوڵتان موراد؛ گرووپێک کە بەم دواییە لە وەزارەتی بەرگری ڕژێمی جۆلانیدا یەکخراوە.

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