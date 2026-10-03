کێ ڕاهێنان بە تیرۆریستانی سووریا دەکات؟

سەرچاوەیەکی فەلەستینی ڕایگەیاند کە ئاریێل میخائیل ئەفسەرێکی زایۆنییە و بەرپرسی سەرپەرشتیکردنی ڕاهێنانی توخمە تیرۆریستییەکان لە کەمپە تازە دامەزراوەکان لە پارێزگای ئیدلیبی سووریایە.
لە درێژەی قسەکانیدا: یەکێک لەو کەمپانە ناوی (الحتاب)ە کە سێ مانگ لەمەوبەر دامەزراوە و 350 توخمی تیرۆریستی لەوێ جێگیر کراون بۆ وەرگرتنی مەشقی سەربازی بە سەرپەرشتی ڕاستەوخۆی ئەفسەری ناوبراو.
ئەو سەرچاوە فەلەستینییە زیادی کرد: ئەم توخمە تیرۆریستیانە پەیوەستن بە گرووپی سوڵتان موراد؛ گرووپێک کە بەم دواییە لە وەزارەتی بەرگری ڕژێمی جۆلانیدا یەکخراوە.
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