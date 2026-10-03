بانگەوازی ناڕازییان بۆ دەرکردنی کورد لە حەسەکە

بەشی نێودەوڵەتی: خۆپیشاندەران داوای فراوانکردنی سەروەری حکومەتی سوریایان کرد و ئاڵا و هێماکانی کوردیان لە گۆڕەپانی ئەلسەلامی حەسەکە سووتاند.

دەیان کەس لە دانیشتووانی گەڕەکی غوەیران و ناوچەکانی دەوروبەری ڕۆژی هەینی ٢ی تشرینی یەکەم، بە ناڕەزایەتی دەربڕین بەرامبەر دۆخی ئەمنی و ئیداریی پارێزگای حەسەکە کۆبوونەوە و خوازیاری فراوانکردنی بوونی دامودەزگاکانی حکوومەتی سووریا لە سەرتاسەری پارێزگاکە بوون.

دوای دەستپێکردنی جموجۆڵەکەیان لە گەڕەکی غوەیرانەوە، خۆپیشاندەران بەرەو ناوەندی شاری حەسەکە جووڵەیان کرد و لە گۆڕەپانی ئەلسەلام و بەردەم کۆشکی داد کۆبونەوە.

ئەوان داوای کاراکردنی دادگا و فەرمانگە حکومییەکان و شارەوانییەکان و دامودەزگاکانی دیکەی حکومی و کۆتاییهێنان بەو شتەیان کرد کە بە "دۆخی فرە ئیداری و ئەمنی"یان لە پارێزگاکەدا ناوبردووە.

بەڵام بەپێی ڕاپۆرتی ڕوانگەی سوری بۆ مافەکانی مرۆڤ، گردبوونەوەکە تەنیا لە داخوازییەکانی پەیوەست بە فراوانکردنی سەروەری حکوومەتی سووریا سنووردار نەبووە و لە میانی گردبوونەوەکەدا هێما کوردییەکان لە گۆڕەپانی ئەلسەلام سووتێنران.

هەروەها ڕێکخراوەکە ڕایگەیاندووە کە لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا داوای “دەرکردنی گرووپە نایاساییەکان” دەرکراوە، کە دواتر گۆڕا بۆ بانگەوازی ڕاشکاوانە بۆ “دەرکردنی هەموو کوردەکان لە ئەلحەسەکە” و دەرکردنی فەرمانبەران و بەرپرسانی پەیوەندیدار بە کورد لە دامودەزگاکانی حکومەت.

ڕوانگەی سووری بۆ مافەکانی مرۆڤ پێش گردبوونەوەکە هۆشداری دابوو سەبارەت بە زیادبوونی زمانی هێرشبەرانە دژی کورد و ڕایگەیاندبوو کە ئەو بانگەوازانە لە هەمان کاتدا دەرچوون کە گفتوگۆ و ڕێکخستنەکانی تێکەڵکردنی دامەزراوە مەدەنی و سەربازی و ئەمنییەکانی هێزە کوردییەکان لە پێکهاتەی حکومەتی سوریادا بەردەوامە.

هاوکات هێزەکانی ئاسایشی ناوخۆی سووریا لە کاتژمێرەکانی سەرەتای هەینیەوە لە دەوروبەری گەڕەکی غوەیران و ئەو ڕێگایانەی بەرەو ناوەندی شارەکە دەڕۆن بڵاوەیان پێکردووە. سەرچاوە نزیکەکان لە حکومەتی سوریا ڕایانگەیاند کە ئەم جێگیرکردنە بە ئامانجی دەستەبەرکردنی ئاسایشی گردبوونەوەکە و پاراستنی دانیشتوان ئەنجامدراوە.

هەروەها هەندێک لە ڕاپۆرتە میدیاییەکان سەبارەت بە گردبوونەوەکە جەختیان لەسەر داواکارییەکانی وەک جێبەجێکردنی تەواوی ڕێککەوتننامەی ٢٩ی ژانویەی ٢٠٢٦، قۆرخکاری حکومەت لەسەر چەک، کۆتاییهێنان بە سیستەمی پشک لە دامەزراندندا، و بەشداریکردنی گرووپە جیاوازەکانی دانیشتووان لە بەڕێوەبردنی دامەزراوە ناوخۆییەکانی پارێزگاکەدا کردەوە.

ئەم پێشهاتانە لە کاتێکدایە کە پێکهاتەی کارگێڕی و ئەمنیی حەسەکە لە چەند مانگی ڕابردوودا چووەتە قۆناغێکی نوێوە. لە 29ی 1ی 2026، حکومەتی سووریا و هێزە کوردییەکان ڕێککەوتنێکیان واژۆکرد بۆ وەستاندنی تەقە و دەستپێکردنی پڕۆسەی یەکگرتنی سەربازی و ئەمنی و ئیداری و جێبەجێکردنی وردە وردەی ئەم ڕێککەوتنە لە مانگی شوباتەوە دەستیپێکرد.

مانگی ئاب، مەزلوم عەبدی، فەرماندەی پێشووی هێزە کوردییەکان، هەڵوەشاندنەوەی هێزەکانی ژێر فەرماندەیی خۆی و تێکەڵکردنی بە پێکهاتەکانی حکومەتی سوریا ڕاگەیاند. دوای ئەوە حکومەتی سوریا پرۆسەی ڕێکخستنەوەی دامودەزگا ئیدارییەکانی پارێزگاکەی چڕتر کردەوە و لە مانگی ئەیلول و تشرینی یەکەمدا، فەرمانگەی ئیداری کاتی لە چەند شار و قەزا و شارەوانیەکانی شاری حەسەکە دامەزراند.

هاوکات لابردنی وردە وردە سیمبولەکانی هێزە کوردییەکان لە فەزای گشتی لە حەسەکەش بەردەوام بووە. لە مانگی ئابدا ئاڵا و هێماکانی پەیوەست بە هێز و لایەنە کوردییەکانی نزیک لەوان لە ژمارەیەک گۆڕەپان و دەروازەی چوونە ژوورەوە بۆ شاری حەسەکە لابراون.

گردبوونەوەی ئەمڕۆی حەسەکە گرنگە، چونکە جگە لە داواکاری بۆ گەڕانەوەی تەواوی دامودەزگاکانی حکومەت، دروشم و کردەوەی دژ بە هێما کوردییەکانیش چاودێری کران؛ بابەتێک کە دەتوانێت کاریگەری لەسەر کەشوهەوای کۆمەڵایەتی پارێزگاکە لە قۆناغی ئینتقالی و پرۆسەی جێبەجێکردنی ڕێککەوتنی نێوان حکومەتی سوریا و هێزە کوردییەکان هەبێت. ڕوانگەی سوری بۆ مافەکانی مرۆڤ پێشتر هۆشداری دابوو کە گۆڕینی ناکۆکییە سیاسی و ئەمنییەکان بۆ گرژیی نەتەوەیی ڕەنگە دۆخی ناسکی پێکەوەژیان لە حەسەکە زیاتر بخاتە مەترسییەوە.