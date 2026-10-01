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کاردانەوەی وەزیری دەرەوەی ئێران بە توڕەهاتی سەرۆک وەزیری بریتانیا

١ تشرینی یەکەم ٢٠٢٦ - ١٢:٢٢
News ID: 1872482
Source: Mehrnews
کاردانەوەی وەزیری دەرەوەی ئێران بە توڕەهاتی سەرۆک وەزیری بریتانیا

لە وەڵامی تۆمەتە بێ بنەماکانی سەرۆک وەزیرانی بەریتانیا، وەزیری دەرەوەی وڵاتەکەمان نووسی: ئەو ڕاستییەی کە ئێوە کەسانێکتان ئازاد کرد کە بە وتەی خۆتان تیرۆریست بوون و لە خزمەت حکومەتەکانی دەرەوەدا بوون، هەموو شتێک دەڵێ.

 سەید عەباس عێراقچی وەزیری دەرەوەی ئێران لە هەژماری سۆشیال میدیای خۆی لە وەڵامی تۆمەتە بێ بنەماکانی سەرۆک وەزیرانی بەریتانیا نووسیویەتی: سەرۆک وەزیرانی بەریتانیا دەڵێت کە حکوومەتەکەی "دەتوانێت پشتڕاستی بکاتەوە کە پێی وایە ئێران ڕۆڵی هەبووە لە ڕووداوەکەی بنکەی ئاسمانی فێرفۆردی هێزی ئاسمانی شاهانە."!

ئاماژەی بەوەشکرد: ئەو ڕاستییەی کە ئێوە کەسانێکتان ئازاد کرد کە بە وتەی ئێوە تیرۆریست بوون و لە خزمەت حکومەتەکانی دەرەوەدا بوون، هەموو شتێک دەڵێت.

عێراقچی ئاماژەی بەوەدا: تۆ لە شوێنی هەڵەدا بەدوای تاوانباردا دەگەڕێیت.

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