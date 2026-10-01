کاردانەوەی سپای پاسداران بە دەرکردنی ئەمریکا لە عێراق

دەرکردنی ئەمریکا لە عێراق دەرئەنجامی خۆڕاگریی میللەتی بە پەرۆشی ئەو وڵاتە بوو لە سەربەخۆیی خۆیدا. میللەتی عێراق بە خۆڕاگری مێژوویی خۆی سەلماندی کە ئیرادەی نەتەوەیی باشترین چەکی دژ بە ستەمی ستەمکارانە. سەرکەوتنی ئیرادەی بەرخۆدانی سەربەرزی دژە هەژموونی عێراق بەسەر داگیرکاری ئەمریکادا گەڵایەکی زێڕینە لە مێژووی گەلانی ئازادیخوازی ناوچەکەدا.

دەرکردنی داگیرکەرانی ئەمریکی، لە ڕاستیدا سەپاندنی ئیرادەی پتەوی عێراقی قارەمانە بەسەر ڕژێمی تیرۆریستی و شەڕخوازی ئەمریکا و فەرمانڕەوا گەمژەکانی کۆشکی سپیدا. ئەمریکا کە هەمیشە بە هێزەوە قسەی کردووە، ئێستا ناچارە لەو خاکەی دوو دەیە داگیری کردبوو بکشێتەوە.

ئەمریکا ڕۆیشت؛ نەک لە ڕێگەی دانوستانەوە، نەک لە ڕێگەی یارمەتییەوە؛ بەڵام لە ڕێگەی ئیرادەی نەتەوەیەکەوە کە وەستابوو، بە خوێنی ئەو موجاهیدانەی کە گیانیان بەخشی، و بە ئیرادەی بەرخۆدان کە هەرگیز نەشکاوە. ئێستا عێراق، سەربەرز و ئازاد، لەسەر وێرانەکانی داگیرکارییەکی بیست ساڵە وەستاوە و تەماشای بەرەبەیانی سەربەخۆیی دەکات.

بێ گومان ئەم ڕووداوە پڕ بەرەکەت و مێژووییە هەنگاوی یەکەمە بۆ تۆڵەسەندنەوەی خوێنی شەهیدانی عێراق بەتایبەت ئەبومەهدی موهەندیس و بە فەزڵی خودا تۆڵەی خوێنی ئەو ئازیزانە بە دەرکردنی تەواوەتی ئەمریکا لە ناوچەکە وەردەگیردێتەوە.

ئەمریکا دەبێت ناوچەکە بەجێبهێڵێت و بەڕێوەبردنی ئاسایش بۆ خودی گەلان بێت. ئەزموونی دوو دەیە داگیرکاری دەریخستووە کە بوونی ئەمریکا نەک هەر ئاسایشی نەهێنایە ئاراوە، بەڵکوو خۆی سەرچاوەی نائەمنی و تیرۆر و ناسەقامگیری بووە لە ڕۆژئاوای ئاسیا. دوای بیست ساڵ دەستێوەردانی سەربازی، ئەمریکا بە ڕق و ناڕەزایەتی گەلی عێراق دەرکرا، بە نزیکەی پێنج هەزار کوژراو، بەپێی دانپێدانانی خۆی، بەڵام بێگومان ژمارەی ڕاستەقینە نەبوو، و چوار ترلیۆن دۆلار تێچووی لێکەوتەوە. ئەم ژمارانە ئاماژەن بۆ شکستی قورس و شەرمەزارکەری ئەمریکا.

کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا لە عێراق ڕووداوێکی مێژوویی گەورە و بەرچاوە و دەستکەوتێکی گەورەیە بۆ میحوەری بەرخۆدان. گومانی تێدا نییە کە خەڵکی بە پەرۆشی عێراق، بە درێژەدان بەم بزووتنەوە پیرۆزە، کۆتایی بە دەستوەردانەکانی ئەمریکا لە ئابووری و نەوتی وڵاتەکەیان دێنن و بە یەکڕیزی و ئیرادەی نەتەوەیی، داهاتوویەکی گەش بۆ خۆیان دروست دەکەن. ئەمریکا هەرگیز پشتیوانییەکی جێی متمانە نەبووە و نییە؛ ڕاستییەکان و واقیعەکانی سەر زەوی ئەوە ڕوون دەکەنەوە کە ئەمریکا دەڕوات و ئەوە گەلانن کە دەبێت وڵاتەکانیان بنیات بنێن.

دەکرێ بە دڵنیاییەوە بگوترێ کە دەرکردنی ئەمریکا لە عێراق پێشەکییە بۆ دەرکردنیان لە هەموو ڕۆژئاوای ئاسیا و جوگرافیای ئومەتی ئیسلامی؛