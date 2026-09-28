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ئێران دووەم ژێر ئاوگەڕی ئەمریکایی ڕاو کرد

٢٨ ئەیلوول ٢٠٢٦ - ٢٢:١٠
News ID: 1871320
Source: Mehrnews
ئێران دووەم ژێر ئاوگەڕی ئەمریکایی ڕاو کرد

هێزی دەریایی سپای پاسدارانی شۆڕشی ئیسلامی دەستبەسەرداگرتنی دووەم درۆنی ژێرئاوگەڕی [ژێرزەوی]ی سوپای تیرۆریستی ئەمریکا لە گەرووی هورمزی ڕاگەیاند.

 هێزی دەریایی سپای پاسداران دەستبەسەرداگرتنی دووهەمین درۆنی ژێر ئاوگەڕی سوپای تیرۆریستی ئەمریکا لە گەرووی هورمزی ڕاگەیاند.

ئەم ژێرئاو گەڕە جۆرێکە لە ژێردەریایی زیرەک و پێشکەوتوو بە ناوی .

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