ئێران دووەم ژێر ئاوگەڕی ئەمریکایی ڕاو کرد

هێزی دەریایی سپای پاسداران دەستبەسەرداگرتنی دووهەمین درۆنی ژێر ئاوگەڕی سوپای تیرۆریستی ئەمریکا لە گەرووی هورمزی ڕاگەیاند.
ئەم ژێرئاو گەڕە جۆرێکە لە ژێردەریایی زیرەک و پێشکەوتوو بە ناوی .
هێزی دەریایی سپای پاسدارانی شۆڕشی ئیسلامی دەستبەسەرداگرتنی دووەم درۆنی ژێرئاوگەڕی [ژێرزەوی]ی سوپای تیرۆریستی ئەمریکا لە گەرووی هورمزی ڕاگەیاند.
هێزی دەریایی سپای پاسداران دەستبەسەرداگرتنی دووهەمین درۆنی ژێر ئاوگەڕی سوپای تیرۆریستی ئەمریکا لە گەرووی هورمزی ڕاگەیاند.
ئەم ژێرئاو گەڕە جۆرێکە لە ژێردەریایی زیرەک و پێشکەوتوو بە ناوی .
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