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هەڵوێستی ڕێبەری دیمۆکراتەکان سەبارەت بە شەڕ دژی ئێران

٢٧ ئەیلوول ٢٠٢٦ - ١٣:٠٩
News ID: 1870683
Source: Mehrnews
هەڵوێستی ڕێبەری دیمۆکراتەکان سەبارەت بە شەڕ دژی ئێران

ڕێبەری دیموکراتەکان لە ئەنجومەنی نوێنەرانی ئەمریکا ئاماژەی بە هەوڵی نوێنەرانی ئەو وڵاتە کرد بۆ کۆتایی هێنان بە شەڕ دژی ئێران.

حەکیم جێفریس ڕێبەری دیموکراتەکان لە ئەنجومەنی نوێنەرانی ئەمریکا، جەختی کرد: دیموکراتەکان لە ئەگەری سەرکەوتن لە هەڵبژاردنی نێوان خولی داهاتووی مانگی نۆڤەمبەری داهاتوودا، درێژە بە هەوڵەکانیان دەدەن بۆ کۆتایی هێنان بە شەڕی دژی ئێران.

پێشتریش وتبووی: ئەو شەڕە بێباکانە و تێچووی زۆرەی کە بە بڕیارێکی پێشوو دژ بە ئێران دەستیپێکرد، شکستی هێنا و کاتی گۆڕانکارییەکی ڕیشەیی هاتووە.

جێفری داوای کۆتایی هێنان بە شەڕخوازی وڵاتەکەی لە دژی ئێران کردبوو: بەسە بەسە؛ کۆتایی بەم شەڕە هەڵبژاردنییە ناپێویست و شکستخواردووە کە کۆمارییەکان دژی ئێران دەستیان پێکردووە، بهێنن.

جەختیشی کردەوە: شکستی ئۆپەراسیۆن لە ئێران کارەساتێک بووە بۆ گەلی ئەمریکا و پێویستە دۆلاری باجدەر بۆ باشتر کردنی ژیانی گەلی ئەمریکا خەرج بکرێت، نەک بۆ درێژەدان بە شەڕێکی دیکەی بێکۆتایی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا.

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