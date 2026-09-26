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کاردانەوەی عەسایب بە گەمارۆی هەمەلایەنە لە سەر ئێران

٢٦ ئەیلوول ٢٠٢٦ - ٢٣:١٦
News ID: 1870430
Source: Mehrnews
کاردانەوەی عەسایب بە گەمارۆی هەمەلایەنە لە سەر ئێران

ئەمینداری گشتی بزووتنەوەی عەسائیب ئەهلی حەق لە عێراق ڕەخنەی لە حکومەتی ئەو وڵاتە گرت کە پابەندی گەمارۆ ستەمکارانەی ئەمریکایە بۆ سەر ئێران و داوای هەڵوێستێکی پتەوی لەسەر ئەم پرسە کرد.

 قەیس خەزعەلی ئەمینداری گشتی بزووتنەوەی عەسائیب ئەهلی حەق لە عێراق ڕۆژی شەممە بەیاننامەیەکی بڵاو کردەوە و ڕایگەیاند: "ئێمە دژایەتی پتەوی خۆمان بۆ سەپاندنی گەمارۆی دەریایی، وشکانی و ئاسمانی دژی کۆماری ئیسلامی ئێران ڕادەگەیەنین. بۆ ئێمە ئەستەمە ببینین میللەتی ئێران ئازار بچێژێت و عێراقیش تەنیا سەیر بکات و تەنانەت بەشداری لەم ستەمکارییە بکات.

ناوبراو زیادی کرد: نە لۆژیکییە و نە قبووڵکراوە هەڵوێستی عێراق جیاواز بێت لە هەڵوێستی عێراق بەرامبەر تورکیا و ئەفغانستان، کە دژایەتیکردنی گەمارۆی گەلانە، بەتایبەتی کە پەیوەندییە کۆمەڵایەتی و کولتوورییەکان کە عێراق و عێراقییەکان بە نەتەوەی موسڵمان و دڵسۆزی ئێرانەوە دەبەستێتەوە.

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